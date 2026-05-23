Σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Κώστας Μπακογιάννης τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας: από την κατάσταση στην Αθήνα και τη σύγκρουσή του με τον Χάρη Δούκα μέχρι τα Τέμπη, την πολιτική τοξικότητα και τη συζήτηση γύρω από την τρομοκρατία στην Ελλάδα.

Ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στον «Μεγάλο Περίπατο», παραδεχόμενος ότι «ταλαιπώρησε τον κόσμο», ενώ στο στόχαστρό του βρέθηκε ο Χάρης Δούκας.

Το πιο φορτισμένο κομμάτι της συνέντευξης ήρθε όταν ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για τη δολοφονία του πατέρα του, Παύλου Μπακογιάννη, από τη 17 Νοέμβρη. Περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε ως παιδί την είδηση μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ μίλησε για τον θυμό, το τραύμα και τη δυσκολία να βλέπει σήμερα δημόσιες παρεμβάσεις του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αβάσταχτα τοξικό» πολιτικό κλίμα, σχολιάζοντας τη ρητορική που κυριαρχεί στη δημόσια ζωή μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Κώστας Μπακογιάννης μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τη Σία Κοσιώνη, τα παιδιά του και τη δυσλεξία του, αποκαλύπτοντας ότι ήταν «ένα πολύ θυμωμένο παιδί» μετά τη δολοφονία του πατέρα του.