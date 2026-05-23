Οι Metallica και οι Iron Maiden όχι μόνο ξεσήκωσαν το κοινό του ΟΑΚΑ με τις εκρηκτικές τους συναυλίες, αλλά προκάλεσαν και το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφει τις μικροδονήσεις που προκαλούνται από το πλήθος, προκειμένου να μελετήσει πώς αντιδρά το έδαφος όταν χιλιάδες θεατές τραγουδούν και χοροπηδούν ταυτόχρονα.

Ύστερα από τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, οι μετρήσεις συνεχίζονται και κατά τη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden το Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Στόχος των επιστημόνων είναι να διαπιστώσουν ποιο συγκρότημα θα ταρακουνήσει περισσότερο το ΟΑΚΑ.

Οι ειδικοί επιδιώκουν να συγκρίνουν τη σεισμική δραστηριότητα και τις μικροδονήσεις που προκαλεί το κοινό στις δύο κορυφαίες heavy metal βραδιές της χρονιάς στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τη μουσική με τη σεισμολογία σε ένα πρωτότυπο πείραμα.

Η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

«ΟΤΑΝ ΤΟ HEAVY METAL ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ… (ΜΕΡΟΣ 2ο) Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden! Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα.

📡 Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο: Realtime Seismic Monitoring https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/ Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους Polias Runners Τελικά… ποιο κοινό θα κάνει περισσότερο «θόρυβο»; Οι Metallica ή οι Iron Maiden; 🎸🔥

«Τρέλα» για τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Στην πρώτη γραμμή οι 18άρηδες

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε το γεγονός της χρονιάς για τους φίλους της metal μουσικής, με χιλιάδες οπαδούς να συρρέουν από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν μια θέση κοντά στη σκηνή. Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα, οι πύλες του σταδίου άνοιξαν και η προσμονή κορυφώθηκε.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, ο περιβάλλων χώρος του ΟΑΚΑ είχε γεμίσει με πλήθος κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία εκατοντάδων νέων και εφήβων, που αποδεικνύουν πως η metal σκηνή όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά ανανεώνεται με νέο αίμα και ενέργεια.

Η νέα γενιά της «μεϊντενάρας»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι πιστοί φίλοι του συγκροτήματος περιέγραψαν την αγωνία και τη χαρά της αναμονής κάτω από τον άστατο καιρό, αλλά και τις μεγάλες προσδοκίες τους για τη βραδιά. Ανάμεσά τους, μια παρέα 18χρονων από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες στην ουρά, δείχνοντας πως οι Iron Maiden εξακολουθούν να εμπνέουν τη νέα γενιά.

Όπως είπαν, η σχέση τους με τη μουσική του συγκροτήματος ξεκίνησε μέσα στο σπίτι: «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε», εξηγούν, ενώ συμπληρώνουν πως «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας». Κάποιοι είχαν ήδη ζήσει τη συναυλιακή εμπειρία του 2022, ενώ για άλλους ήταν η πρώτη φορά που θα έβλεπαν τον Bruce Dickinson και την υπόλοιπη μπάντα από κοντά.

Για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, εξοπλισμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Όσο για τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, ξεχωρίζουν το «Alexander the Great» και το «Rime of the Ancient Mariner», ενώ δηλώνουν έτοιμοι να ξεσηκωθούν στα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

«Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό», λένε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το πάθος μιας ολόκληρης γενιάς.

Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ

Λίγο πιο δίπλα, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους «στρατηγείο» έξω από τις θύρες του σταδίου. Ο Νίκος, έμπειρος «συναυλιάκιας», εξηγεί: «Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε». Το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού για εκείνον είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς έχει ήδη κανονίσει «οχτώ συναυλίες φέτος».

Για τον Χάρη, η εμπειρία αυτή είναι πρωτόγνωρη, αν και παραδέχεται γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip». Οι δύο φίλοι ποντάρουν ότι το setlist θα περιλαμβάνει τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills». Ο Νίκος, με χιούμορ και ενθουσιασμό, στέλνει μήνυμα προς τη σκηνή: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».