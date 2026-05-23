Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να μεταφέρει αισιόδοξα νέα για όσους θα βρεθούν απόψε στις κερκίδες του σταδίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, οι θεατές δεν θα χρειαστούν ομπρέλες, καθώς οι πιθανότητες για πρόσκαιρες ψιχάλες είναι ελάχιστες κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Με τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και χωρίς έντονο άνεμο, όλα δείχνουν πως τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, μουσική και δυνατές στιγμές για τους φίλους της metal σκηνής.

Συναυλία Iron Maiden: Αναλυτικές οδηγίες για την προσέλευση των θεατών

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (23/5) στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Μέσα από δύο ενημερωτικές ανακοινώσεις, η διοίκηση του συγκροτήματος και οι αρμόδιοι φορείς παρουσιάζουν λεπτομερώς τα σημεία εισόδου, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και τις ειδικές προβλέψεις για κατόχους εισιτηρίων αρένας και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Στόχος είναι η ασφαλής και ομαλή προσέλευση χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία του ΟΑΚΑ, κυρίως μέσω της Πύλης ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ προβλέπεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Για τους θεατές ΑμεΑ έχουν καθοριστεί ειδικές θέσεις parking και οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office, με προσωπικό υποστήριξης να συνοδεύει τους επισκέπτες έως τις προβλεπόμενες θέσεις τους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.