Άκρως φθινοπωρινή μεταβολή παρουσίασε ο καιρός από νωρίς το μεσημέρι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προγνώσεις των μετεωρολόγων που είχαν προειδοποιήσει για την έλευση των φαινομένων. Από τις 11 το πρωί, πυκνά σύννεφα είχαν ήδη καλύψει τον αττικό ουρανό, με τις βροχές να εκδηλώνονται με αυξανόμενη ένταση σε μεγάλο τμήμα του νομού, δημιουργώντας σκηνικό που θυμίζει περισσότερο… Νοέμβριο.

Το κύμα της κακοκαιρίας από το κέντρο προς την Περιφέρεια

Η βροχόπτωση, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκίνησε να κάνει αισθητή την παρουσία της από την «καρδιά» της Αθήνας, καθώς έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο Γκάζι, τα Πατήσια και τους Αμπελοκήπους. Βροχές εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, στη Δάφνη, τον Υμηττό, τον Βύρωνα, την Καισαριανή και τη Νέα Σμύρνη, στο Ψυχικό, στου Παπάγου, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, τη Μεταμόρφωση, την Κηφισιά, φτάνοντας μέχρι το Τατόι, αλλά και ανατολικότερα, προς τον Γέρακα και το Κορωπί.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «χτυπά» και το παραλιακό μέτωπο στα νότια, με τις βροχοπτώσεις να γίνονται έντονες στο Παλαιό Φάληρο (καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Φαλήρου), την Ηλιούπολη και τον Άγιο Κοσμά. Ανάλογη είναι η εικόνα προς τον Πειραιά και τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, με τα φαινόμενα να εντείνονται στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καιρική αστάθεια θα επικρατήσει στη χώρα και το Σάββατο 23/05.

Πιο αναλυτικά:

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στους προγνωστικούς χάρτες για το Σάββατο 23/05 παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός του τριώρου 09:00-12:00 και ο αθροιστικός υετός του τριώρου 15:00-18:00 σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Με κίτρινα εικονίδια κεραυνών σημειώνονται οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ηλεκτρικών εκκενώσεων (καταιγίδων).