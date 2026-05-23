Σε live streaming θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της Κυριακής (24/5, 21:00). Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αίθουσα Τύπου (Στέγη Ωνάση) θα μιλήσουν για τους «ερυθρόλευκους» οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς για τη «βασίλισσα» οι Μάριο Χεζόνια και Σέρχιο Σκαριόλο, με τη διαδικασία να μεταδίδεται ζωντανά από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Ώρα έναρξης 12:00

