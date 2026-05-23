Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να περιορίσει τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης, αλλάζοντας εν μέρει το αρχικό σχέδιο για τα καύσιμα.

Ενώ είχε ανακοινωθεί ότι η μείωση των κρατικών φόρων θα παραταθεί για δύο ακόμη εβδομάδες, η κυβέρνηση της Ρώμης προχώρησε αργά χθες το βράδυ σε τροποποίηση του μέτρου.

Μείωση του φόρου στα καύσιμα στην Ιταλία: Πώς διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης και του πετρέλαιου κίνησης

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η μείωση του φόρου στη βενζίνη παραμένει στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, η αντίστοιχη μείωση για το πετρέλαιο κίνησης περιορίζεται στα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, από τα 20 λεπτά που ίσχυαν έως τώρα.

Οι συνολικές φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων προς τους οδικούς μεταφορείς αναμένεται να ανέλθουν στα 300 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.