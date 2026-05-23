Περίπου 40.000 κάτοικοι στην Καλιφόρνια έλαβαν εντολή εκκένωσης χθες Παρασκευή (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες Σαββάτου ώρα Ελλάδας), έπειτα από διαρροή χημικών σε δεξαμενή που ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη και απελευθέρωση τοξικών αερίων σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Η διαρροή σημειώθηκε σε δεξαμενή με 26.000 λίτρα μεθακρυλικού μεθυλίου, ενός ιδιαίτερα εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, στην κομητεία Όραντζ, νότια του Λος Άντζελες.

Tens of thousands of people in Southern California have been told to leave their homes, with officials issuing a dire warning that a chemical tank at an aerospace facility is in “crisis” and will either leak or explode. https://t.co/QWwN3ru6p5 pic.twitter.com/YqSrTY0LsR — ABC News (@ABC) May 23, 2026

Ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος Κρεγκ Κόβεϊ εξήγησε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρύπανση ή ακόμη και έκρηξη. «Προχωρούμε σε αυτές τις εκκενώσεις για να ετοιμαστούμε για αυτές τις δύο πιθανότητες: να κομματιαστεί η δεξαμενή, ή να εκραγεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας στο Γκάρντεν Γκρόουβ, Αμίρ Ελ Φάρα, η εντολή εκκένωσης αφορά περίπου 40.000 ανθρώπους. Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες κάτοικοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εναέριες εικόνες που δείχνουν πολλές κυλινδρικές δεξαμενές, μεγέθους περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται συνεχώς με νερό. Δεν φαίνονταν ωστόσο πυροσβέστες κοντά στο σημείο, καθώς οι αρχές τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της διαρροής, η οποία ξεκίνησε προχθές Πέμπτη.