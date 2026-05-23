Ο Χάμες Ροντρίγκες μίλησε ανοιχτά για σημαντικές στιγμές της καριέρας του μέσα από ντοκιμαντέρ του Netflix, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως βρέθηκε μία ανάσα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν αλλάξει γνώμη έπειτα από επικοινωνία με τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που πλέον αγωνίζεται στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ανέφερε πως μετά τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχεδόν συμφωνήσει να μετακομίσει στην Αγγλία.

Ωστόσο, μία συζήτηση με τον Αντσελότι αποδείχθηκε καθοριστική. Όπως αποκάλυψε, ο Ιταλός τεχνικός τον προέτρεψε να αφήσει στην άκρη το ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ και να τον ακολουθήσει στην Μπάγερν Μονάχου, μία απόφαση που ο ίδιος θεωρεί σήμερα σωστή.

«Κανείς δεν το ξέρει αυτό, αλλά μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης επρόκειτο να υπογράψω για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ζόρζε Μέντες μου είπε: “Θέλεις να πας στην Μπάγερν;” Και απάντησα: “Πού θα παίξω; Να ο Ριμπερί, ο Ρόμπεν…” Είπε: “Ο Κάρλο σε ρώτησε”. Ο Κάρλο με πήρε τηλέφωνο και του είπα: “Νομίζω ότι θα πάω στο Μάντσεστερ”. Και απάντησε: “Ποιο Μάντσεστερ; Το Μάντσεστερ πέθανε. Πρέπει να έρθεις εδώ μαζί μου”. Νομίζω ότι ήταν καλή απόφαση να πάω στην Μπάγερν Μονάχου», αφηγήθηκε ο Κολομβιανός.

Ο Κολομβιανός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη Γερμανία, εξηγώντας πως δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως ούτε στη γλώσσα ούτε στις απαιτητικές μεθόδους προπόνησης.

Παράλληλα, στάθηκε και στην περίοδο που συνεργάστηκε με τον Ζινεντίν Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως παρότι απέδιδε καλά όταν αγωνιζόταν, δεν ένιωθε ποτέ βασικό κομμάτι της ομάδας.

Τέλος, ο Χάμες περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που χρειάστηκε να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, αποκαλύπτοντας πως λύγισε μπροστά στην κόρη του όταν της ανακοίνωσε ότι η οικογένεια έπρεπε να μετακομίσει ξανά.