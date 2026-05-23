Σήμερα Σάββατο, 23 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη, Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Άγιος Λουκάς Ο Άγιος Λουκάς, γεννήθηκε από τον Αθανάσιο και τη Δομνίτσα στην Αδριανούπολη της Θράκης. Σε ηλικία έξι χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του τον παρέδωσε σ’ έναν […]