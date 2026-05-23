Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Μάη να είναι βρεγμένος, με λασπωμένα παπούτσια και να κρατά μια ομπρέλα, αποτυπώνοντας με χιούμορ τον άστατο καιρό των ημερών. Το σημερινό σκίτσο λέει μια “καλημέρα” λίγο πιο… φθινοπωρινή απ’ ό,τι θα περιμέναμε για Μάιο
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα – Μάρτυρες φέρνουν στο φως τις τελευταίες κινήσεις της
Κοντά 9 χρόνια από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα Δυτικής Μάνης και μάρτυρες φέρνουν στο φως τις τελευταίες κινήσεις της. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου 2017, η Χριστίνα Εξαρχουλέα μετά τον έντονο καυγά που είχε τον σύζυγό της κάνει ωτοστόπ στον κεντρικό δρόμο Στούπας – Καρδαμύλης – Κάμπου […]
Αλιβέρι: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση επιχειρηματία – «Δεν σταματούμε να ελπίζουμε στον γυρισμό του»
Δίχως τέλος το θρίλερ και η αγωνία με την εξαφάνιση επιχειρηματία στο Αλιβέρι. Το «Τούνελ» συνεχίζει την έρευνα για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα που χάθηκε το πρωινό της 30ής Μαρτίου, όταν έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ, αφήνοντας πίσω του ένα κενό και μια οικογένεια σε απόγνωση. Το αυτοκίνητό του […]
Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόγνωση του Σαββάτου
Στα ανατολικά το Σάββατο περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα […]
Μικρολίμανο: Άνδρας με όπλα και χειροβομβίδες τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών σε έλεγχο
Κατά πληροφορίες πρόκειται για άτομο γνώριμο των αρχών που αναζητούνταν από την ελληνική και την αλβανική αστυνομία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαΐου
Σήμερα Σάββατο, 23 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη, Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα. Άγιος Λουκάς Ο Άγιος Λουκάς, γεννήθηκε από τον Αθανάσιο και τη Δομνίτσα στην Αδριανούπολη της Θράκης. Σε ηλικία έξι χρονών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του τον παρέδωσε σ’ έναν […]