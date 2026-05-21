Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ και την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα, ο Αρκάς επέστρεψε με ένα νέο σκίτσο που ήδη προκαλεί χαμόγελα.

Στο σημερινό σκίτσο, δύο από τους χαρακτηριστικούς ήρωες του δημιουργού ανταλλάσσουν ευχές για τη γιορτή των Κωνσταντίνων και των Ελένων. Μόνο που οι ευχές δεν απευθύνονται ακριβώς στους… κλασικούς εορτάζοντες. «Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωθτάκηδεθ κι όλες τις Ελενιτθέθ!» λέει ο ένας ήρωας, με τον δεύτερο να συμπληρώνει: «Και στις Κωνσταντίνες!».

Η χιουμοριστική παραποίηση της γλώσσας και των ονομάτων αποτελεί το βασικό σατιρικό εύρημα του σκίτσου, με τον Αρκά να σχολιάζει —με τον δικό του υπαινικτικό τρόπο— σύγχρονες κοινωνικές τάσεις, υπερβολές στην πολιτική ορθότητα αλλά και τη γενικότερη σύγχυση γύρω από τη γλώσσα και τις ταυτότητες.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα έργα του, το σκίτσο αφήνει χώρο για πολλαπλές αναγνώσεις. Άλλοι το αντιμετωπίζουν ως μια αθώα γλωσσική σάτιρα, ενώ άλλοι βλέπουν πίσω από τις ατάκες μια πιο βαθιά κοινωνική και πολιτική αιχμή.

Ο Αρκάς παραμένει σταθερά ένας από τους πιο πολυσυζητημένους Έλληνες σκιτσογράφους, καθώς κάθε νέα δημοσίευσή του καταφέρνει να πυροδοτεί αντιδράσεις, σχόλια και έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι και αυτή τη φορά το σκίτσο πέτυχε τον στόχο του: να κάνει το κοινό να γελάσει, να σχολιάσει και —ίσως— να σκεφτεί λίγο περισσότερο πίσω από τις λέξεις.