Ανησυχία προκαλούν οι όροι που συνοδεύουν τα τιμολόγια ρεύματος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι τελικές χρεώσεις διαμορφώνονται από «ψιλά γράμματα» που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκπτωση συνέπειας, η οποία σε αρκετά συμβόλαια μπορεί να φτάνει έως και 30%. Για παράδειγμα, σε κανονική χρέωση 0,20€ ανά kWh, η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 0,14€ με εμπρόθεσμη πληρωμή. Ωστόσο, ακόμη και μία ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της έκπτωσης, αυξάνοντας σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης σε συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης, όπου ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα πάγια που απομένουν έως τη λήξη της σύμβασης.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι χαμηλές τιμές κιλοβατώρας ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, όπως έως 500 kWh, χωρίς πάντα να υπάρχει σαφής ενημέρωση ότι η υπέρβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις έως και 50%.

Τέλος, αναφέρονται και επιπλέον πάγια ή μηνιαίες χρεώσεις που δεν είναι πάντα εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να διαφέρει σημαντικά από την αρχική εκτίμηση.