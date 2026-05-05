Σε περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ελληνική αγορά ενέργειας εισέρχεται στον Μάιο του 2026 με στάση αναμονής. Παρά την υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά 6,6%, στα 88,72 €/MWh, η πλειονότητα των προμηθευτών επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητες τις χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια.

Η επιλογή αυτή αποδίδεται στην ανάγκη αντιστάθμισης ενδεχόμενων ανατιμήσεων που συνδέονται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης κατά τη θερινή περίοδο.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των χρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται από την 1η Μαΐου ανά εταιρεία.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διατηρεί το πράσινο οικιακό τιμολόγιο (Γ1/Γ1Ν) στα 0,138 €/kWh. Παράλληλα, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο (myHome4All) παραμένει στα 0,1378 €/kWh, προσφέροντας μια οριακά χαμηλότερη εναλλακτική για όσους επιλέγουν ευελιξία, όπως αναφέρει η εταιρία.

Protergia: Ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της χώρας επέλεξε τη σταθερότητα, διατηρώντας τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου στα 0,159 €/kWh, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα.

Ο ΗΡΩΝ κρατά σταθερό το πράσινο τιμολόγιο BASIC HOME στα 0,14760 ευρώ/kWh, ενώ μειώνει κατά περίπου 7% τις χρεώσεις στα πράσινα επιχειρηματικά τιμολόγια. Το BASIC BUSINESS S διαμορφώνεται στα 0,16490 ευρώ/kWh και το BASIC BUSINESS L στα 0,16690 ευρώ/kWh.

Η NRG διατηρεί αμετάβλητη την πολιτική της για τον Μάιο, με το πράσινο τιμολόγιο να παραμένει στα 0,199 €/kWh.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εταιρεία αποτέλεσε την έκπληξη του μήνα, προχωρώντας σε γενναία μείωση της τάξεως του 21%. Η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται πλέον στα 0,1346 €/kWh (από 0,17016 € τον Απρίλιο).

Η VOLTON, με μια μικρή διορθωτική κίνηση, διαμορφώνει το πράσινο τιμολόγιό της στα 0,18635 €/kWh, έναντι των 0,1878 € του προηγούμενου μήνα.