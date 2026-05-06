To Volkswagen R γιορτάζει 25 χρόνια παρουσίας για αυτό το σκοπό και η φίρμα εξελίσσει, σε συνεργασία με τη Max Kruse Racing, ένα τετρακίνητο Golf R ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστική χρήση.

Το Golf R 24H show car προσφέρει ήδη μια πρώτη εικόνα του μελλοντικού αγωνιστικού αυτοκινήτου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Volkswagen R στις ρίζες του.

Από την παρουσίαση του πρώτου Golf R32 το 2002, το Volkswagen R εκφράζει την πιο σπορ και ισχυρή πλευρά της Volkswagen. Η στενή σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η φιλοσοφία του racing αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς του.

«Το 24h Nürburgring είναι για εμάς η πιο απαιτητική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού. Είναι παράλληλα η πίστα δοκιμών και εξέλιξής μας, ενώ στον συγκεκριμένο αγώνα συναντάμε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την απόδοση. Γι’ αυτό και το project ταιριάζει απόλυτα στο Volkswagen R», αναφέρει ο Reinhold Ivenz, Head of Volkswagen R.