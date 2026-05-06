Πρόκειται για ένα «σημείο μηδέν» που στοιχειώνει οικογένειες και βαραίνει τη μνήμη ολόκληρης της Κρήτης, κάθε φορά που κάποιος περνά από εκεί και συλλογίζεται τα παιχνίδια της ζωής.

Σε αυτόν τον τόπο χάθηκαν δύο ζωές, ενώ ίσως από εδώ άρχισε και η διαδρομή που οδήγησε στην απώλεια μιας τρίτης. Εδώ έχασαν τη ζωή τους δύο ξαδέρφια. Ο ένας ήταν ο γιος του άνδρα που αργότερα αφαίρεσε τη ζωή εκείνου που θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του παιδιού του.

Στο ίδιο σημείο, οι γονείς που σήμερα κατηγορούνται για φόνο είχαν κάνει μια στάση, προκειμένου να βρεθούν εκεί όπου ο 17χρονος προσέκρουσε, στο εκκλησάκι που είχε στηθεί στη μνήμη του ξαδέρφου του.

Το τροχαίο του 2023

Σε αυτό το σημείο σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε εκδίκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου, στην παραλιακή του Ηρακλείου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Ο οδηγός ήταν το σημερινό θύμα των πυροβολισμών από τον πατέρα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

«Πήρε το παιδί, πήγανε βόλτα και δεν πήγε σαν άνθρωπος, να το πούμε. Και έκανε βλακείες στην παραλιακή. Του έφυγε το αμάξι και σκοτώθηκε το παιδί του ξαδέρφου μου. . Ήταν φίλοι πάντως και είχαν φύγει από μια εκδήλωση, χοροεσπερίδα… Δεν θυμάμαι τι ήτανε. Και είπε στο συγγενή μου πάμε για μια βόλτα. Αυτός έτρεχε στην παραλιακή. Εκεί στην παραλιακή στο Ηράκλειο τρέχουν πάρα πολλοί και υπάρχει και ένα σημείο το οποίο αν δεν το προσέξεις το αμάξι φεύγει. Έχει σκοτωθεί και άλλο παιδί εκεί πέρα. Και έφυγε το αμάξι και σκοτώθηκε ο συνοδηγός του, ο οποίος ήταν ο συγγενής μου. Είχε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έζησε κάνα μήνα στην εντατική, αλλά κλινικά νεκρός», περιγράφει συγγενής του δράστη.

Αυτή ήταν η τραγική κατάληξη. Από εκεί, όπως λένε πολλοί, ξεκίνησαν όλα. Οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν το σημείο «καρμανιόλα», ενώ για την οικογένεια αποτελεί τόπο θυσίας, εκεί όπου χάθηκαν δύο νέα παιδιά.

Στο ίδιο σημείο, έναν χρόνο μετά το δυστύχημα, τελέστηκε το μνημόσυνο του 17χρονου. Οι γονείς προχώρησαν ακόμη και στην απομάκρυνση της κολόνας, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του το παιδί τους.

Στο ίδιο σημείο είχε πεθάνει και ο ξάδελφος του γιου του δράστη

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια αδιανόητη σύμπτωση: το όχημα κατέληξε στο εκκλησάκι που είχε στηθεί στη μνήμη του ξαδέρφου. Το 2016 πέθανε ο 22χρονος και το 2023 ο 17χρονος ξάδερφός του, στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς του 17χρονου: «Οδηγούσε ένα άλλο παιδί. Ο δικός μου (εγγονός) δεν πήγαινε ποτέ. Δεν είχε βγάλει δίπλωμα, δεν είχε κλείσει τα δεκαοχτώ. Και οδηγούσε ένα άλλο παιδί και σκοτώθηκε στην παραλιακή. Τον σκότωσε ο άλλος. Το δικό μας δεν έφταιγε σε τίποτα, αλλά είχε πιει λίγο παραπάνω και δεν πήρε ούτε το μηχανάκι του ούτε αυτοκίνητο και μπήκε σε ένα άλλο παιδί και σκοτώθηκε. Ε, σκοτώθηκε το δικό μας, το άλλο έζησε. Ευτυχώς, δηλαδή, γιατί δε θέλαμε εμείς να σκοτωθούν και τα δυο. Πέθανε 8 Νοεμβρίου, δεκαεννιά μέρες μετά το τροχαίο.».

Η ίδια συνεχίζει, εμφανώς συγκλονισμένη: «Εκείνο το βράδυ έπαιζε αυτός που πάντρεψε τον γιο μου. Και πήγε το παιδί με τα πόδια. Λέει θα πάω μπαμπά με τα πόδια μου. Του λέει ο πατέρας του πήγαινε. Ήταν Παρασκευή βράδυ. Και πήγε το παιδί και βρήκε μία άλλη παρέα εκεί. Και λέει δεν ερχόσαστε να πάμε στην παραλιακή; Είναι ένα άλλο γλέντι. Φύγανε από το ένα γλέντι και λέει όχι εγώ θα πάω σπίτι μου. Έλα ρε μην μας την χαλάς την παρέα. Έλα του λένε οι άλλοι. Έλα μας χαλάς την παρέα. Δεν ήθελε να πάει. Εγώ το εγγόνι μου δεν μπόρεσα να το δω νεκρό. Είχε έρθει εδώ στην κηδεία το άλλο παιδί με τις πατερίτσες. Δεν κάνανε ούτε καυγάδες ούτε τίποτα».

Οι συμμαθητές του δεν τον ξέχασαν. Σε ανακοίνωσή του, το ΓΕΛ Γαζίου ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη και συναισθηματική συντριβή, ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας μαθητή της Γ’ Λυκείου, Γιώργου Παρασύρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος που συνέβη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023».