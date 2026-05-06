Εντάξει ησύχασα. Κι εγώ, και όσοι άλλοι είχαμε κάπως… αποσταθεροποιηθεί από την απόφαση του Χάρη Καστανίδη να αποχωρήσει (και όχι να παραιτηθεί, αφού όπως εξήγησα και χθες, ΔΕΝ ήταν ενταγμένος στο ΠΑΣΟΚ, είχε αποχωρήσει ήδη από το 2012) από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Χάρης, δεν αποχωρεί από την πολιτική ζωή. Οπως δήλωσε θαλερά, στο πρωινό του ΣΚΑΪ, «θα παραμείνει στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος. Πολλές φορές έχει πάρει μοναχικές αποφάσεις»!

Υποθέτω, εννοεί, τότε που αποφάσισε να σώσει τη χώρα – και αυτός! – από κοινού με τη Λούκα Κατσέλη το 2012, ιδρύοντας κόμμα, πλην όμως οι αχάριστοι Ελληνες, όλοι εμείς δηλαδή, δεν ανταμείψαμε όπως θα έπρεπε την απόφασή του. Το μόλις 0,9% που έλαβε το κόμμα «Κοινωνική Συμφωνία», έδειξε ότι δεν κατάφερε να συγκινήσει τον λαό, με αποτέλεσμα να αυτοδιαλυθεί – ή να μείνει ως σφραγίδα στα χέρια της αγαπημένης Λούκας, η οποία μετά δεν είχε τι να την κάνει.

Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι για κάποιο λόγο, που δεν μου έγινε απολύτως ευκρινής, ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας, την έχει λέει κομμένη την Κατσέλη. Και μάλιστα παρότι δέχτηκε εισηγήσεις να την εντάξει στην επιστημονική ομάδα η οποία συνέταξε το «Μανιφέστο», δεν υπέκυψε στις πιέσεις. Την άφησε εκτός. Και φοβάμαι ότι θα την αφήσει έξω και από το νέο εγχείρημα, το οποίο προετοιμάζει.

Η (πολιτική) ζωή χωρίς τον Χάρη

Αντιθέτως έχει, μου είπαν, καλή γνώμη για τον Χάρη, τον… μοναχικό. Πλην όμως ο άλλος, παρότι αμφίδρομη η συμπάθεια, δεσμεύτηκε τώρα με όλα αυτά που λέει, ότι δεν έχει συζητήσεις, ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα, για την επόμενη πολιτική του στέγη. Αρα πρέπει να βρει μια ισχυρή δικαιολογία για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αν και δεν τον φοβάμαι, θα τη βρει τη δικαιολογία, όπως και να έχει, αν το κάνει τελικά. Θα ρίξει λ.χ. ένα ακόμη βρίσιμο στον Ανδρουλάκη, θα εξηγήσει στο κοινό του ότι ο Τσίπρας θα μας σώσει, διότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, και «τσουπ», θα το κάνει το άλμα.

Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν, με τόσους άλλους, οπότε, εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται να εκπλαγούμε.

Να μην ξεχνάμε δύο πράγματα, παρακαλώ: πρώτον, ότι πρέπει να σωθεί η χώρα, και ο Τσίπρας δεν είναι και…. υπεράνθρωπος και δεύτερον, η πολιτική μας ζωή θα μοιάζει σε αναπηρία, χωρίς τον Καστανίδη – άμα τον ρωτήσετε, αυτό θα σας πει κι εκείνος!

Η κωμωδία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Μου ζητούν πολλοί και διάφοροι από προχθές το βράδυ, που παίχτηκε στον ΣΚΑΪ το πρώτο «επεισόδιο» της σειράς «Στο χιλιοστό», να σχολιάσω τα διαμειφθέντα. Να το κάνω: κατ’ αρχήν προσεφέρθησαν τεράστιες υπηρεσίες στον Μητσοτάκη. Οι σκηνές από την κωμωδία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το ντουέτο των μεγάλων επιτυχιών Τσίπρας – Καμμένος, μόνο τον Κυριάκο τον Α’ βοήθησαν. Υπενθύμισαν στον κόσμο όλα αυτά τα νούμερα που πρωταγωνιστούσαν στην ιλαροτραγωδία με τίτλο «διακυβέρνηση Τσίπρα» και υπηρέτησαν εξακολουθητικά και απολύτως το αφήγημα «από τι γλιτώσαμε». Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, αφορά την εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά της Ελ. Βαρβιτσιώτη και της Βικ. Δενδρινού, οι οποίες επιμελούνται το ντοκιμαντέρ, έχοντας ως πηγές τους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Εύγε και στις δύο, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.

Αλλά… «αυτοί ήταν»

Επί του ιδίου θέματος:

Βλέποντας το πρώτο επεισόδιο της σειράς, κατάλαβα καλά γιατί ο Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό. Τι ψέμα (πόσο και πόσα…) να πει ο άνθρωπος για να απαντήσει στις αλήθειες των άλλων. Ολόκληρη… βιομηχανία έπρεπε να δημιουργήσει. Προτίμησε λοιπόν να μην εμφανιστεί, και να έχει να λέει, ότι εγώ δεν μετείχα – άρα δεν υπήρχε αντίλογος…

Αλλη παρατήρηση: δεν είδα πουθενά, αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια ανακοίνωση, κάτι. Να υπερασπιστούν τον αρχηγό. Να καταγγείλουν το ντοκιμαντέρ. Να απαντήσουν στις θέσεις-καταγγελίες του Βίζερ, του Ντεϊσελμπλούμ, του γερμανού πρεσβευτή στην Αθήνα Σόοφ. Εστω για τα μάτια του κόσμου, να πουν κάτι βρε αδερφέ. Δική τους κυβέρνηση ήταν.

Τρίτη παρατήρηση: το «χαλαρό» μέχρις παρεξηγήσεως ύφος του υπουργού Γ. Σταθάκη. Ο άνθρωπος περιέγραφε την τραγωδία της χώρας, μέσα στα γέλια. Πολύ «χαρούμενος». Επίσης μέχρι παρεξηγήσεως «χαρούμενος».

Διότι όπως λέει συχνά και ο Μήτσος ο Κουτσούμπας «αυτοί ήταν»!

Η Marfin και το χρέος της κυβέρνησης

Μαύρη επέτειος, η 16η συγκεκριμένα, χθες. Καθάρματα που κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας, έκαψαν τρεις αθώους και ένα αγέννητο μωρό, στο υποκατάστημα της τράπεζας MARFIN της οδού Σταδίου, κατά τη διάρκεια μιας αντιμνημονιακής διαδήλωσης. Ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ που δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω, αν πρόκειται να συντηρήσει το γνωστό αφήγημα «εγώ ή το χάος», προέβη σε δήλωση, της οποίας μεταφέρω ένα μέρος. Λέει, ο αρχηγός: «Χρέος μας, τώρα, είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και, παρά τις δυσκολίες, να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά».

Χρέος σας πρόεδρε, δεν είναι απλώς να μην ξεχάσετε αυτά τα τέσσερα θύματα της βαρβαρότητας. Οχι! Χρέος σας, ως κυβέρνηση, είναι να εξιχνιαστεί επιτέλους το έγκλημα, και να πληρώσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όχι μόνο τα καθάρματα που έκαψαν την τράπεζα, αλλά και εκείνα που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές και τα ασθενοφόρα να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο. Για να ξέρουμε τι λέμε, κι όχι να εξαντλούμαστε στο ανέξοδο μπλα… μπλα…

Χρυσό μετάλλιο για τον Βενιζέλο

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και ενός πλήθους προσωπικοτήτων που θα προσέλθουν να τιμήσουν τον άνδρα. Στον Ευ. Βενιζέλο, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Μάκης Σιάσιος θα απονείμει το χρυσό μετάλλιο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού Ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας στον τιμώμενο την πολυσχιδή προσφορά του, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στη χώρα. Ο Ευ. Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία, βαρυσήμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμώμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της Νομικής Σχολής, Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλέα.

Στα tips της εκδήλωσης η αναγγελθείσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κ. Καραμανλή και του Αντ. Σαμαρά, και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκληθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευ. Βενιζέλο…

Γαλάζιοι πονοκέφαλοι

Ειδικά για τον Κώστα Καραμανλή, το ερώτημα που απασχολεί τους νεοδημοκράτες δεν είναι τι θα κάνει σήμερα, αλλά τι θα κάνει έπειτα από ένα… δεκαήμερο. Αν θα παρευρεθεί ή όχι στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συνεδρίου της ΝουΔου. Ενημερώνω λοιπόν εγκύρως ότι ΔΕΝ θα παρευρεθεί. Διότι αν παρευρίσκετο, θα έπρεπε και να μιλήσει, και όπως μου είπε ένας άνθρωπός του, «δεν είναι του χαρακτήρα του, το παρίσταμαι και χαιρετίζω». Κι από τη στιγμή που θα λάμβανε τον λόγο, θα έλεγε πράγματα πολύ δυσάρεστα για τη χώρα, το κόμμα και την κυβέρνηση. Οπότε, δεν θα παρευρεθεί, και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και πιο πολύ από όλους, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, που δεν θα έχει έναν ακόμη πονοκέφαλο να τον απασχολεί.