Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ να θεσπίσει όριο θητειών για τους βουλευτές, εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης, καθώς όπως υποστηρίζει, η ρύθμιση αυτή τον θέτει εκτός ψηφοδελτίων.

Μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Χάρης Καστανίδης απέδωσε δόλο στην επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «η δολιότητα είναι ευφάνταστη». Στρέφοντας τα «πυρά» του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρώην υπουργός επεσήμανε, ότι η πρόταση για τον περιορισμό των θητειών κατατέθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του συνεδρίου.

Αν και απέφυγε να αποκαλύψει τα επόμενα βήματά του, ο Χάρης Καστανίδης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματος. Όπως είπε «δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», αφήνοντας να εννοηθεί, ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό.

Με τη δημόσια αυτή παρέμβασή του ο πρώην υπουργός κατηγορεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ότι αξιοποίησε την καταστατική αλλαγή ως εργαλείο εσωκομματικού αποκλεισμού, δίνοντας νέα διάσταση στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά το συνέδριο για τα όρια θητειών και τις εσωτερικές ισορροπίες στο κόμμα.