Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφερόμενος στον ιό Έμπολα, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα είδος που έχει προκαλέσει σημαντική επιδημική έξαρση. Όπως εξήγησε, «ο συγκεκριμένος ιός του Έμπολα συναποτελείται από τρία με τέσσερα είδη, από αυτά που μολύνουν τους ανθρώπους».

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι «το συγκεκριμένο είδος Έμπολα δεν έχει ξαναπροκαλέσει τέτοια μεγάλη επιδημική έξαρση», επισημαίνοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων, καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην εντοπίζεται εύκολα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «ο Έμπολα δεν έχει δυναμική πανδημίας», αφού «δεν μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς» και «δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία αυτή τη στιγμή».

Οδηγίες του ΕΟΔΥ για ταξιδιώτες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, η επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola (EVD), που οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo (BVD), βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και στην Ουγκάντα. Στις 16 Μαΐου 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι το συμβάν πληροί τα κριτήρια της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος (PHEIC).

Μέχρι τις 19 Μαΐου 2026 είχαν αναφερθεί 30 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 500 ύποπτα περιστατικά και 130 ύποπτοι θάνατοι στην επαρχία Ituri της ΛΔΚ, ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην επαρχία Goma, καθώς και δύο επιβεβαιωμένα εισαγόμενα κρούσματα στην Καμπάλα της Ουγκάντα.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Emergency Committee, δεν υπάρχει περιορισμός στις εμπορικές ή ταξιδιωτικές δραστηριότητες προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο κίνδυνος προσβολής ενός ταξιδιώτη που επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές θεωρείται πολύ χαμηλός, όπως και η πιθανότητα εισαγωγής κρουσμάτων στην Ευρώπη.

Μέτρα πρόληψης για τους ταξιδιώτες

Ο ΕΟΔΥ συνιστά στους ταξιδιώτες που κατευθύνονται σε περιοχές με ενεργά κρούσματα να αποφεύγουν:

την επαφή με ζωντανά ή νεκρά ζώα,

τη συμμετοχή σε τελετές ταφής με φυσική επαφή με τη σορό,

την άμεση επαφή με ασθενείς ή τα σωματικά τους υγρά,

την επαφή με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί από ασθενείς,

την κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένης ζωικής τροφής.

Κατά τη διάρκεια πτήσης, εάν κάποιος ταξιδιώτης εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τον αιμορραγικό πυρετό Ebola, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το προσωπικό της καμπίνας. Το πλήρωμα οφείλει να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα μέτρα: ορισμό υπεύθυνου για τον ασθενή, απομόνωσή του, χορήγηση μάσκας και σακούλας σε περίπτωση εμέτων, καθώς και ενημέρωση του αεροδρομίου προορισμού.

Διαχείριση ύποπτου περιστατικού και οδηγίες μετά την επιστροφή

Με την άφιξη στον προορισμό, ο ασθενής παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ με πλήρη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και μεταφέρεται σε νοσοκομείο αναφοράς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο νοσηλείας.

Δεδομένου ότι ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 2 έως 21 ημέρες, οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από προσβεβλημένες περιοχές και θεωρούν πιθανή την έκθεσή τους στον ιό πρέπει να παρακολουθούν την υγεία τους για 21 ημέρες. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, να ζητούν άμεσα ιατρική φροντίδα, ενημερώνοντας για το πρόσφατο ταξίδι τους, και να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ στο 1135 ή στο 210 5212054.