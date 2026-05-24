Οι χρυσές λίρες και ο χρυσός βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η εκτίναξη της τιμής του πολύτιμου μετάλλου διεθνώς έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στην ελληνική αγορά. Χιλιάδες πολίτες επιλέγουν είτε να πουλήσουν είτε να αγοράσουν, αναζητώντας ασφαλείς τοποθετήσεις σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η αξία του χρυσού έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που έχει προκαλέσει έναν πραγματικό «πυρετό» συναλλαγών. Η Goldman Sachs διατηρεί θετική πρόβλεψη για την πορεία του, εκτιμώντας ότι η τιμή θα αγγίξει τα 5.400 δολάρια η ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα η επενδυτική τράπεζα εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Όπως σημειώνει, ο χρυσός λειτουργεί συχνά ως «φυσική πηγή ρευστότητας» για ιδιώτες επενδυτές σε περιόδους αναταράξεων στις αγορές. Σε περίπτωση πτώσης των μετοχικών αξιών, οι επενδυτές ενδέχεται να ρευστοποιήσουν θέσεις για κάλυψη άμεσων αναγκών αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος.

Το ράλι του πολύτιμου μετάλλου από την αρχή της χρονιάς έχει συμπαρασύρει και τις χρυσές λίρες, που αποτελούν διαχρονικό μέσο αποταμίευσης και διατήρησης αξίας, αλλά και στοιχείο της ελληνικής παράδοσης.

Οι χρυσές λίρες ως «ασφαλές καταφύγιο»

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι χρυσές λίρες θεωρούνται παραδοσιακά ένα ασφαλές καταφύγιο. Προσφέρουν άμεση ρευστότητα και σταθερότητα απέναντι στον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα, καθώς μπορούν εύκολα να αγοραστούν ή να πωληθούν.

Κατά το παρελθόν, υπήρξαν χρονιές όπου οι Έλληνες ρευστοποίησαν μαζικά τα αποθέματά τους, επηρεασμένοι τόσο από διεθνείς εξελίξεις όσο και από εσωτερικές ανατροπές. Ιδιαίτερα στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, η ανάγκη για ρευστότητα οδήγησε σε εκτεταμένες πωλήσεις χρυσών λιρών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε το 2007, όταν ρευστοποιήθηκαν 368.531 λίρες. Οι ιδιώτες τότε προέβλεψαν την άνοδο της διεθνούς τιμής του χρυσού, εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η τάση συνεχίστηκε το 2008, με 316.143 πωλήσεις, καθώς η κατάρρευση της Lehman Brothers επιδείνωσε την αναταραχή στις αγορές. Το 2006 είχαν προηγηθεί 278.654 ρευστοποιήσεις, σε μια περίοδο οικονομικής ευμάρειας, όταν πολλοί πολίτες προχώρησαν σε πωλήσεις για να επενδύσουν σε ακίνητα ή μετοχές.

Το 2009, με την Ελλάδα να εισέρχεται στη δημοσιονομική κρίση, οι ρευστοποιήσεις έφτασαν τις 247.234 λίρες, ενώ το 2005 είχαν καταγραφεί 243.849. Ήταν η απαρχή μιας περιόδου αυξημένων συναλλαγών που σφράγισε την προ-κρίσης εποχή.

Αναμονή για συναλλαγές στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σήμερα, όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν χρυσές λίρες πρέπει να περιμένουν στη λίστα αναμονής της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ραντεβού. Ο έλεγχος αυθεντικότητας, βάρους και χαρακτηριστικών των λιρών είναι υποχρεωτικός.

Οι συναλλαγές διενεργούνται στα εξής σημεία της ΤτΕ:

Κεντρικό κατάστημα, Σταδίου 14, Αθήνα – ραντεβού στο τηλέφωνο 210 3202788.

Κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 4 – ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 591157-158.

Κατάστημα Ηρακλείου, 25ης Αυγούστου 25 – ραντεβού στο τηλέφωνο 2810 242532.

Υποκατάστημα Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 49-51 – ραντεβού στα τηλέφωνα 2610 639744, 2610 639742.

Για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, δημόσιου εγγράφου με τον Α.Φ.Μ. του πελάτη και αριθμού τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων.