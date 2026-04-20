Η τιμή του χρυσού υποχώρησε τη Δευτέρα, μετά την αναζωπύρωση της έντασης στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για πληθωρισμό λόγω πιθανής διαταραχής στην ενεργειακή τροφοδοσία και έθεσε υπό αμφισβήτηση τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κατέγραψε πτώση έως και 1,9%, πριν ανακάμψει μερικώς και διαμορφωθεί κοντά στα 4.800 δολάρια η ουγγιά. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ και κατέλαβε φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε πως όποιο πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει την εκεχειρία. Πολλά πλοία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη διέλευση λίγες ώρες αφότου η Ισλαμική Δημοκρατία είχε ανακοινώσει πως ο κρίσιμος αυτός θαλάσσιος διάδρομος είναι ανοιχτός.

Τα τελευταία περιστατικά έχουν θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, πριν από τη λήξη της εύθραυστης 14ήμερης εκεχειρίας την Τρίτη. Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει «ευκαιρία για συμφωνία», ενώ ταυτόχρονα ανανέωσε τις απειλές του για καταστροφή ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν υπάρχει «σαφής προοπτική» για παραγωγικές διαπραγματεύσεις.

Αναταράξεις στις αγορές και στις τιμές ενέργειας

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν πτωτικά, ενώ ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε έως και 0,3%, ασκώντας πίεση στον χρυσό που αποτιμάται στο αμερικανικό νόμισμα. Η αποτυχία επίτευξης μιας σταθερής διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει την όγδοη εβδομάδα του, έχει εντείνει τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Η πρωινή πτώση του χρυσού «αντικατοπτρίζει την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος μετά τη γεωπολιτική ανατροπή του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής στην Oversea-Chinese Banking Corp. Σύμφωνα με τον ίδιο, «παραμένουν οι προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους θέση ενόψει της επόμενης συνάντησης».

Ο Γουόνγκ πρόσθεσε ότι η τρέχουσα τάση δείχνει προτίμηση των επενδυτών σε αγορές μετά από πτώση παρά σε ράλι, προβλέποντας ότι ο χρυσός θα κινηθεί βραχυπρόθεσμα μεταξύ 4.700 και 4.900 δολαρίων η ουγγιά.

Ενεργειακό σοκ και πληθωριστικές πιέσεις

Η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα επιτόκια. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, που δεν αποφέρει τόκο. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο χρυσός έχει χάσει περίπου 9% της αξίας του.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην ακρόαση επιβεβαίωσης του Κέβιν Γουόρς στη Γερουσία των ΗΠΑ, ο οποίος έχει προταθεί από τον Τραμπ ως επόμενος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Τυχόν ένδειξη ότι ο Γουόρς θα υποστηρίξει πιο χαλαρή νομισματική πολιτική θα μπορούσε να ενισχύσει τον χρυσό, ενώ μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον πληθωρισμό θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αναλύσεις για τον πληθωρισμό

«Η πληθωριστική ώθηση που προκλήθηκε από το ενεργειακό σοκ είναι πιθανό να αποδειχθεί προσωρινή και όχι διαρκής», ανέφερε ο Λορέντσο Πορτέλι, επικεφαλής στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Amundi. Όπως σημείωσε, «ο δομικός πληθωρισμός παραμένει πιο συγκρατημένος και καλύτερα ελεγχόμενος» σε σχέση με την κρίση του 2022, «μειώνοντας την ανάγκη για ακόμη πιο επιθετική στάση των κεντρικών τραπεζών».

Στις αγορές, η τιμή του χρυσού διαμορφώθηκε στα 4.800,54 δολάρια η ουγγιά, μειωμένη κατά 0,6% στις 10:22 π.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι υποχώρησε κατά 0,6% στα 80,41 δολάρια, ενώ μικρές απώλειες κατέγραψε και η πλατίνα, με το παλλάδιο να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg ενισχύθηκε κατά 0,1%.

Με πληροφορίες από το Bloomberg