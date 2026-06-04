Η Κριμαία, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, προχώρησε σε αυστηρότερους περιορισμούς στη διανομή καυσίμων, αναστέλλοντας πλήρως τις πωλήσεις βενζίνης με μετρητά και παγώνοντας την έκδοση νέων κουπονιών αγοράς. Η απόφαση συνδέεται με την έλλειψη καυσίμων που προκαλούν οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Οι οδηγοί στη χερσόνησο, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες ουρές στα πρατήρια. Οι επιθέσεις του Κιέβου έχουν περιορίσει τις προμήθειες που φτάνουν από τα εδάφη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, τα οποία ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο διορισθείς από το Κρεμλίνο κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, ενισχύοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στις 31 Μαΐου. Όπως δήλωσε, «από σήμερα και για αρκετές ημέρες, η πώληση βενζίνης με μετρητά θα ανασταλεί πλήρως», ενώ δεν θα εκδοθούν νέα κουπόνια για την αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ, οι συναλλαγές με τα υπάρχοντα κουπόνια θα περιοριστούν στα 20 λίτρα, με τα μέτρα να αποδίδονται στις «δύσκολες συνθήκες» που επικρατούν, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιθέσεις στις υποδομές καυσίμων

Η Ουκρανία πραγματοποιεί εδώ και μήνες επιθέσεις σε υποδομές καυσίμων κοντά στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές, επιχειρώντας να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Σήμερα, ουκρανικά drones έπληξαν τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, να σκοτωθούν τέσσερα άτομα και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια. Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε πόλεις εκατέρωθεν των συνόρων.