Έντονη ανησυχία επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Ισπανίας, καθώς η νέα συγκομιδή πατάτας βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό μεγάλων ποσοτήτων γαλλικής παραγωγής της περσινής χρονιάς, που εξακολουθεί να διατίθεται στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Σύμφωνα με αγροτικές οργανώσεις, περίπου το 80% των καταστημάτων στην Ισπανία διαθέτει αυτή τη στιγμή στα ράφια του πατάτες γαλλικής προέλευσης από τη σοδειά του 2025. Οι πατάτες αυτές έχουν παραμείνει επί μήνες σε ψυκτικούς θαλάμους και πωλούνται συχνά στην ίδια τιμή με τη φρέσκια ισπανική παραγωγή.

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να διακρίνουν την προέλευση και την ηλικία του προϊόντος, καθώς η σήμανση δεν είναι πάντοτε σαφής. Για τον λόγο αυτό ζητούν την εφαρμογή υποχρεωτικού και ευδιάκριτου συστήματος επισήμανσης, το οποίο θα αναγράφει ξεκάθαρα τη χώρα προέλευσης και το είδος της παραγωγής.

Καθυστερήσεις στη συγκομιδή και μειωμένες εκτάσεις

Το πρόβλημα εμφανίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ισπανικό κλάδο. Η συγκομιδή της νέας πατάτας ξεκίνησε από την Ανδαλουσία, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις και οι συνεχείς κακοκαιρίες καθυστέρησαν τις σπορές. Παρότι καλλιεργήθηκαν περίπου 10.000 λιγότερα στρέμματα σε σχέση με άλλες χρονιές, οι αποδόσεις κρίνονται ικανοποιητικές και η συγκομιδή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η νέα παραγωγή καλείται να ανταγωνιστεί μεγάλες ποσότητες εισαγόμενης πατάτας που παραμένουν στην αγορά. Εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι η παρατεταμένη αποθήκευση επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος και ότι οι πατάτες αυτές δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζονται τη φρέσκια σοδειά στις ίδιες τιμές.

Ανησυχία για τις τιμές και το αυξημένο κόστος

Παράλληλα, οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι η καλλιεργούμενη έκταση στην Καστίλλη και Λεόν, τη μεγαλύτερη πατατοπαραγωγική περιοχή της Ισπανίας, θα μειωθεί περίπου κατά 10% φέτος. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στις χαμηλές τιμές της προηγούμενης χρονιάς και στα αυξημένα κόστη παραγωγής.

Σημαντικός προβληματισμός προκαλεί και η πιθανότητα ταυτόχρονης διάθεσης στην αγορά προϊόντων από διαφορετικές ισπανικές περιοχές, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές.

Οι αγροτικές οργανώσεις επισημαίνουν ακόμη ότι η αύξηση του κόστους λιπασμάτων, καυσίμων και ενέργειας, σε συνδυασμό με τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, δυσκολεύει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

Αίτημα για στήριξη και προώθηση της ισπανικής πατάτας

Πέρα από τη σήμανση, ο κλάδος ζητά από την κυβέρνηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς την υλοποίηση εκστρατειών προώθησης της ισπανικής πατάτας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα πλεονεκτήματα της φρέσκιας παραγωγής και να ενισχυθεί ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα: τη σύγκρουση ανάμεσα στις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και στην προστασία των τοπικών παραγωγών, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν και από πού προέρχεται.