Δραματικό φινάλε είχε ο ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ17 ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, με την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι και τους Ιταλούς να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό.

Η «Φούρια Ρόχα» έμεινε εκτός συνέχειας, με τον Έντζο Άλβες να γίνεται ο μοιραίος της διαδικασίας, καθώς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε καθοριστική εκτέλεση.

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την κάμερα να «πιάνει» τον πατέρα του, Μαρσέλο, στις εξέδρες, εμφανώς επηρεασμένο από την εξέλιξη της φάσης και την αποτυχία του γιου του.

Παρά τον αποκλεισμό, ο νεαρός Ισπανός επιθετικός συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της ηλικίας του, με σημαντική παρουσία στα αναπτυξιακά κλιμάκια της εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης.