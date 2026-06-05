Η FIFA ανακοίνωσε πως η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα πραγματοποιηθεί πριν από το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης, θα έχει διάρκεια περίπου 90 λεπτών, δηλαδή όσο ένας κανονικός ποδοσφαιρικός αγώνας.

Στο εντυπωσιακό σόου θα συμμετάσχουν οι Αλεχάντρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντάνι Όσιαν, Τζέι Μπάλβιν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αθούλες, Μανά και Τάιλα, με τη FIFA να υπόσχεται ένα υπερθέαμα αντάξιο της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Μάλιστα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποστήριξε ότι πρόκειται να είναι «το σπουδαιότερο σόου στη Γη», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για την έναρξη του Μουντιάλ.