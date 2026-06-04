Οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί για το αν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 2,8%, στα 95,06 δολάρια το βαρέλι, μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, οι ελπίδες για ευρύτερη αποκλιμάκωση περιορίστηκαν, καθώς η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, περιπλέκοντας τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Οι επενδυτές αναζητούσαν πιο σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος, μετά από αρκετούς αποτυχημένους γύρους συνομιλιών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,5%, στις 624,45 μονάδες, με επικεφαλής τον κλάδο της υγείας. Η γαλλική βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax σημείωσε άλμα 17,8%, ανακάμπτοντας από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών.

Παρά την άνοδο, ο STOXX 600 παρέμεινε σε τροχιά μικρής εβδομαδιαίας πτώσης, καθώς τα στενά του Ορμούζ — κρίσιμη θαλάσσια οδός για τη μεταφορά πετρελαίου — παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

«Η προαναγγελθείσα αύξηση πολιτικής την επόμενη εβδομάδα δείχνει προτίμηση για τον περιορισμό των ανοδικών κινδύνων του πληθωρισμού, αντί για την αντιμετώπιση των καθοδικών κινδύνων στην ανάπτυξη», ανέφεραν αναλυτές μακροοικονομίας υπό τον Rune Thyge Johansen της Danske Bank.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι «αναμένουμε η (Christine) Lagarde να διατηρήσει πλήρη ευελιξία στην πορεία της νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής δεύτερης αύξησης το καλοκαίρι». Οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν, με τις Infineon Technologies και STMicroelectronics να χάνουν 3,4% και 2,6% αντίστοιχα, μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου έσοδα της αμερικανικής Broadcom για το δεύτερο τρίμηνο.

Στροφή των επενδυτών σε αμυντικούς κλάδους

«Η περιορισμένη έκθεση της Ευρώπης στην τεχνολογία στο παρελθόν την είχε βλάψει, αλλά σήμερα τη βοηθά, καθώς οι επενδυτές στρέφονται από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο αμυντικούς και αξιακούς τομείς», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Interactive Brokers.

Οι μετοχές λογισμικού και πληροφορικής συνέχισαν την ανάκαμψή τους μετά τη μεγάλη διόρθωση λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Capgemini, Nemetschek, Dassault Systemes, SAP και Sopra Steria σημείωσαν άνοδο από 6,39% έως 8,79%.

Απώλειες για βρετανικές εταιρείες με έκθεση στην Κίνα

Οι μετοχές βρετανικών χρηματοπιστωτικών ομίλων με δραστηριότητα στην Κίνα υποχώρησαν, μετά από δημοσιεύματα κινεζικών μέσων που ανέφεραν αυστηρότερους περιορισμούς για τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας στο άνοιγμα λογαριασμών σε μεγάλες τράπεζες του Χονγκ Κονγκ. Οι HSBC, Standard Chartered και Prudential κατέγραψαν πτώση από 1,8% έως 7,6%.

Μεταξύ των επιμέρους κινήσεων, η Remy Cointreau ενισχύθηκε κατά 9,8%, μετά την παρουσίαση τριετούς σχεδίου αναδιάρθρωσης από τον CEO Franck Marilly, ο οποίος ανέφερε ότι ο όμιλος ποτών στοχεύει σε αύξηση λειτουργικού κέρδους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ (116 εκατ. δολάρια).

Η μετοχή της Puma σημείωσε άνοδο 4,5%, μετά την αναβάθμιση της σύστασης από τη Citigroup σε «αγορά» από «ουδέτερη».