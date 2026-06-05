Με τον αναβαθμισμένο κινητό ρομπότ που ονομάζεται Πρωτέας (Proteus) και λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, η Amazon φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργιών στις αποθήκες της στα πλαίσια επένδυσης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του ευρωπαϊκού δικτύου εκπλήρωσης παραγγελιών της. Το ρομπότ μάλιστα αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με άλλους εργαζομένους λαμβάνοντας φωνητικές εντολές.

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα παρουσίασε το ρομπότ Proteus επόμενης γενιάς στην εκδήλωση “Delivering the Future”, στο κέντρο εκπλήρωσης παραγγελιών στο Ντάρτφορντ, ανατολικά του Λονδίνου, καθώς κινείται για επιτάχυνση των παραδόσεων στους πελάτες.

Η Amazon ανέφερε ότι η αναβάθμιση με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι εργαζόμενοί της θα μπορούν να αναθέτουν εργασίες στα ρομπότ αυτά με τον ίδιο τρόπο που θα επικοινωνούσαν με τους συναδέλφους τους. Μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό για να κατευθύνουν τα ρομποτικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση βαριών αντικειμένων και τη μετακίνηση μεγάλων καροτσιών με προϊόντα σε όλες τις αποθήκες της Amazon. «Του λέτε τι πρέπει να γίνει. Αυτό καθορίζει την προτεραιότητα, τη διαδρομή, τον χρόνο», ανέφερε ο Σκοτ Ντρέσερ, αντιπρόεδρος της Amazon Robotics.

Η επόμενη γενιά του Proteus θα μπορεί να λειτουργεί επίσης σε πολύ μεγαλύτερο εμβαδόν εγκαταστάσεων. «Το νέο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει οπουδήποτε χρειάζεται να μετακινηθούν είδη», λέει η εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων καθώς φτάνουν στους αποθηκευτικούς χώρους, τη μετακίνησή τους μεταξύ σταθμών εργασίας και την υποστήριξη των εργαζομένων σε κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών και χώρους παράδοσης.

Στην Ευρώπη του χρόνου

Το νέο σύστημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πιλοτική εφαρμογή στα εργαστήρια της Amazon, αλλά η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να το αναπτύξει σε αποθηκευτικούς και διακομιστικούς χώρους Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Proteus και Vulkan

Το Proteus αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού «χάρτη» ρομποτικής της Amazon. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι σχεδιάζει να επεκτείνει σε περισσότερες τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη τον επόμενο χρόνο τη χρήση ρομπότ που λειτουργούν με την αφή, με την κωδική ονομασία Vulcan, καθώς και σύστημα χειρισμού αντικειμένων που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη. Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι η Alexa+, ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, θα κυκλοφορήσει σε 10 επιπλέον χώρες το 2027.

Ανησυχίες για τους εργαζομένους

Αναφορικά με την ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω των νέων δεδομένων, η Amazon υποστηρίζει ότι «δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας παράλληλα με αυτές τις τεχνολογίες» και ισχυρίζεται ότι έχει προσλάβει εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους παγκοσμίως από τότε που εισήγαγε τη ρομποτική στις δραστηριότητές της. Η εταιρεία επιμένει ότι τα ρομπότ της έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες, αντί να αντικαθιστούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους με αυτά.

Παραδόσεις αυθημερόν στην Ευρώπη

Η Amazon ανακοίνωσε ακόμη ότι θα λανσάρει φέτος περισσότερες από 25 τοποθεσίες παράδοσης προϊόντων αυθημερόν σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών σε Βρετανία και Γερμανία. Η Amazon Now, η γρήγορη υπηρεσία παράδοσης βασικών προϊόντων της, θα επεκταθεί στο Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία.