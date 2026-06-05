Σχεδόν 11 μήνες μετά τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, τα παιδιά του, ηλικίας 12 ετών, εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε δομή προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο δραματική τροπή, έπειτα από την αυτοκτονία της μητέρας τους, η οποία είχε παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του 43χρονου πρώην συζύγου της.

Όπως έγραψε νωρίτερα το tanea.gr, η πρώην σύζυγος του καθηγητή, φέρεται να κρεμάστηκε με σεντόνι στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε πίσω της ένα σημείωμα, στο οποίο απευθυνόταν στα δίδυμα παιδιά της, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνεια που ένιωθε για εκείνα.

«Μίλησα μαζί της δέκα λεπτά πριν το συμβάν»

«Έγραφε συχνά σημειώματα για τα παιδιά, τους έλεγε ότι της λείπουν και ότι τα αγαπάει. Εκείνα γνώριζαν ότι ήταν αθώα. Εγώ μίλησα μαζί της 10 λεπτά πριν το συμβάν, δεν μου έδειξε κάτι διαφορετικό στην επικοινωνία μας» αναφέρει στο tanea.gr ο δικηγόρος της Αλέξανδρος Πασιατάς και προσθέτει:

«Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη όσον αφορά τα παιδιά της, γιατί δεν τα είχε δει καθόλου. Γενικότερα πέρασε πολύ δύσκολα στη ζωή της, και της φαινόταν άδικο όλο αυτό που συνέβαινε. Η ψυχολογική της κατάσταση ανά διαστήματα ήταν άσχημη. Υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για την αθώωσή της, και πρέπει να αποκαλυφθούν όλα αυτά».

Σύμφωνα με τον κ. Πασιατά, τα δίδυμα παιδιά έχουν πληροφορηθεί για τον θάνατό της.

Έρχεται στην Ελλάδα ο αδερφός του καθηγητή

Την ίδια ώρα, ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, βρίσκεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μιχάλη Δημητρακόπουλο, καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, προκειμένου να είναι δίπλα στα ανίψια του.

Ο κ. Δημητρακόπουλος χαρακτήρισε την είδηση της αυτοκτονίας «θλιβερή», προσθέτοντας πως πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς: «Είναι μία τραγωδία».

«Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

O αδερφός του θύματος προχώρησε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία έγραψε πως: «Σήμερα δεν θα υπάρξει καμία δήλωση ή σχόλιο. Θα προβώ σε δήλωση εντός των επόμενων ημερών».

Το σχέδιο της δολοφονίας

Όλα είχαν συμβεί στις 4 Ιουλίου του 2025, στην Αγία Παρασκευή, και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Ειρήνης, όταν ο καθηγητής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του και δολοφονήθηκε εν ψυχρώ.

Οι δύο πρώην σύζυγοι φέρεται πως είχαν σοβαρές διαφορές, τόσο για την επιμέλεια των παιδιών όσο και για οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού φέρεται να πίεζε τον 35χρονο σύντροφό της να βρει άτομα ώστε να επιτεθούν επί πληρωμή στον πρώην σύζυγό της. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, φέρεται να επέμεινε στην εξόντωσή του, οργανώνοντας ένα σχέδιο που θύμιζε «επαγγελματικό» χτύπημα.

Οι τρεις αλλοδαποί που εντόπισε ο νυν σύντροφος της γυναίκας ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο Αλβανοί κατηγορούμενοι νοίκιασαν το όχημα που στάθμευσαν κοντά στην οδό Ειρήνης, ενώ ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, προμήθευσε το όπλο του εγκλήματος στον φυσικό αυτουργό, τον 35χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου.

Ο Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου, συμμετείχε στον σχεδιασμό. Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μάσκα, στάθηκε με ψυχραιμία απέναντι στον Πολωνό καθηγητή και τον πυροβόλησε χωρίς δισταγμό. Όταν το θύμα έπεσε αιμόφυρτο, ο δράστης απομακρύνθηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του.

Οι τέσσερις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν τον ρόλο της γυναίκας, η οποία εξακολουθούσε να δηλώνει «αθώα».