Με την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο συχνές ποινές για τροχαίες παραβάσεις. Πολλοί οδηγοί, ωστόσο, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα να τις ανακτήσουν σχετικά γρήγορα, με την Τροχαία να κρατάει το δίπλωμα οδήγησης του παραβάτη.

Ακολουθεί αναλυτικά πότε επιβάλλεται η αφαίρεση πινακίδων, ποια είναι η διαδικασία επαναφοράς τους και πόσο διάστημα μένει το όχημα εκτός κυκλοφορίας.

Πότε αφαιρούνται οι πινακίδες

Η αφαίρεση πινακίδων δεν εφαρμόζεται για κάθε μικροπαράβαση, αλλά για συμπεριφορές που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της πόλης ή θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι οι εξής:

Αντικοινωνική ή επικίνδυνη στάθμευση: Περιλαμβάνει το παρκάρισμα σε πεζοδρόμια, ράμπες ή θέσεις ΑμεΑ, μπροστά από νοσοκομεία, σε στροφές χωρίς ορατότητα, πάνω σε διαβάσεις πεζών, σε στάσεις λεωφορείων (σε απόσταση μικρότερη των 12 μέτρων), σε εισόδους γκαράζ, καθώς και κοντά σε φανάρια κυκλοφορίας.

Σοβαρές παραβάσεις εν κινήσει: Η παραβίαση STOP ή κόκκινου σηματοδότη και οι επικίνδυνοι ελιγμοί στους δρόμους.

Έλλειψη βασικών εγγράφων: Η κυκλοφορία με ανασφάλιστο όχημα ή χωρίς έγκυρο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, εφόσον το όχημα θεωρηθεί επικίνδυνο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο κυμαίνεται από 40 έως 200 ευρώ.

Διάρκεια αφαίρεσης πινακίδων

Για τις περισσότερες παραβάσεις στάθμευσης ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας, η αφαίρεση ισχύει για περίπου 20 ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα. Σε πιο βαριές περιπτώσεις, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή υποτροπή, η διάρκεια αυξάνεται έως και τις 60 ημέρες.

Οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές, γεγονός που σημαίνει ότι υπολογίζονται και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η κύρωση πλέον αφορά τον ίδιο τον παραβάτη και όχι το όχημα. Έτσι, αν προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τροχαία, μπορείτε να παραλάβετε άμεσα τις πινακίδες, ενώ θα παρακρατηθεί το δίπλωμα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία επιστροφής

Για να ανακτήσετε τις πινακίδες ή το δίπλωμα, πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, έχοντας ολοκληρώσει τα εξής βήματα:

Πληρώστε το πρόστιμο και προσκομίστε την απόδειξη πληρωμής. Θα χρειαστείτε επίσης την αστυνομική σας ταυτότητα, την άδεια κυκλοφορίας και την απόδειξη του προστίμου.

Αν το όχημα ανήκει σε άλλο μέλος της οικογένειας, απαιτείται η παρουσία του ή εξουσιοδότηση. Για εταιρικά ή οχήματα leasing χρειάζονται τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, μισθωτήριο συμβόλαιο) και σχετική εξουσιοδότηση.

Δικαίωμα ένστασης

Αν θεωρείτε ότι η ποινή είναι υπερβολική ή υπήρξαν ειδικοί λόγοι, όπως έκτακτη ανάγκη υγείας, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή ένσταση εντός της νόμιμης προθεσμίας —συνήθως από 3 έως 10 ημέρες— στον Διοικητή της αρμόδιας Τροχαίας ή στον Δήμο.

Αν και η πλήρης ακύρωση του προστίμου είναι δύσκολη, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της διάρκειας αφαίρεσης πινακίδων ή διπλώματος.