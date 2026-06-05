Σύλληψη 62χρονου για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων αποκάλυψε έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες αποσκοπούσαν στον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται στη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του 62χρονου, ο οποίος συνελήφθη, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και μία κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ελεγχο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 62χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις Αρχές των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Τετάρτης,3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία (βίντεο) υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των -15- ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.