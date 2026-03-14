Το 2021, εκτιμάται ότι 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι υπέστησαν εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι επιζώντες αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, όπως σεξουαλική δυσλειτουργία, τραυματικά σύνδρομα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), με τη συχνότητα ΣΜΝ να είναι έως και 111 φορές υψηλότερη από ό,τι στον γενικό πληθυσμό.

Οι γυναίκες θύματα εμπορίας σεξ αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εγκυμοσύνης και άμβλωσης, ενώ η περιορισμένη πρόσβαση σε φροντίδα αυξάνει τους κινδύνους φλεγμονής της πυέλου, υπογονιμότητας και μακροχρόνιων σωματικών και ψυχολογικών βλαβών.

Η σεξουαλική υγεία δεν περιορίζεται στην απουσία ασθένειας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σεξουαλική υγεία ως κατάσταση ευημερίας που σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα, αποδεχόμενη την ποικιλομορφία, προάγοντας την ελευθερία απόλαυσης, την ανοιχτή επικοινωνία και την ασφάλεια. Η εμπορία σεξ υπονομεύει αυτή την ευημερία.

Η αντιμετώπιση πρέπει να ξεπερνά τα εμπόδια σε ατομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο, όπως ο έλεγχος από διακινητές, περιορισμένοι πόροι, γλωσσικά εμπόδια, μεταναστευτική κατάσταση, ανησυχίες για εμπιστευτικότητα και στίγμα από επαγγελματίες υγείας. Η φροντίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο για ΣΜΝ και εγκυμοσύνη, ενώ οι αποκεντρωμένες λύσεις όπως τα κιτ αυτοελέγχου και τα φαρμακευτικά μέσα πρόληψης ΣΜΝ και HIV μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση. Ο εμβολιασμός κατά του HPV και της ηπατίτιδας Β μειώνει σημαντικά νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Προγράμματα που συνδυάζουν φροντίδα με επίκεντρο το τραύμα και θετικά στη σεξουαλικότητα θεραπευτικά πρότυπα έχουν δείξει μείωση συμπτωμάτων τραύματος, χρήσης ουσιών και κινδύνου HIV, ενώ ενισχύουν δεξιότητες αντιμετώπισης, εμπιστοσύνη σε επαγγελματίες υγείας και άνεση με τη σεξουαλικότητα. Οι επιζώντες τονίζουν τη σημασία να προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό, να γίνονται πιστευτοί και να διατηρούν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους.

Τα προγράμματα πρέπει να είναι δωρεάν, κοινοτικά και διαδικτυακά, να διαχωρίζονται σαφώς από υπηρεσίες επιβολής νόμου και μετανάστευσης, και να καλύπτουν όλες τις ομάδες, περιλαμβανομένων ανδρών, αγοριών και τρανς ατόμων. Η αποκατάσταση της σεξουαλικής υγείας απαιτεί περισσότερα από κλινική θεραπεία – χρειάζονται συντονισμένα, βασισμένα στα δικαιώματα και στο τραύμα συστήματα που αντιμετωπίζουν ιατρικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες ευημερίας.

Πηγή: Lao-Tzu Allan-Blitz, Marcella R Cardoso, Alexandra A Kwiecien, Nathan Earle, Hanni Stoklosa, “The need for improved sexual health among survivors of sex trafficking”, 2021.