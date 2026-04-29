Τραγωδία στον Αλμυρό Μαγνησίας, όπου μια 96χρονη γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της, μην αντέχοντας την απώλεια της κόρης της. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να αυτοπυρποληθεί στην αυλή του σπιτιού της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η γυναίκα, που ζούσε μόνη της σε χωριό του Αλμυρού, φέρεται να έλεγε συχνά «τι τη θέλω τη ζωή» μετά τον θάνατο της 60χρονης κόρης της. Παρότι είχε στο πλευρό της τον γιο, τη νύφη και τα εγγόνια της, φαίνεται πως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη βαριά απώλεια.

Σύμφωνα με το mangesianews.gr, γύρω στις 23:00 το βράδυ της 27ης Απριλίου 2026, η 96χρονη βγήκε στην αυλή και περιέλουσε το σώμα της με οινόπνευμα, προτού βάλει φωτιά με αναπτήρα. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Το τραγικό θέαμα αντίκρισε ο γιος της, ο οποίος μένει στον πάνω όροφο του ίδιου σπιτιού. Το πρωί, γύρω στις 05:30, κατέβηκε να δει τη μητέρα του και τη βρήκε νεκρή στην αυλή.

Δίπλα στη σορό εντοπίστηκαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και ένας αναπτήρας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, δεν βρέθηκε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης της.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Από την Αστυνομία διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 96χρονης.