Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 89χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2018 ιδιώτες γιατροί φέρεται να του είχαν χορηγήσει βεβαίωση για άδεια οπλοφορίας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο 89χρονος φέρεται να είχε απειλήσει εισαγγελέα, αφήνοντας στο γραφείο του φυσίγγια. Μετά το εν λόγω περιστατικό οι Αρχές κατέσχεσαν την καραμπίνα και ένα άλλο όπλο που είχε στην κατοχή του μετά από έφοδο στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 89χρονος είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια ενώ είχε δοθεί εντολή για τον εγκλεισμό του στο Δαφνί. Επιπλέον, σημειώνεται πως η καραμπίνα που φέρεται να χρησιμοποίησε στις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο Αθηνών φέρει αποξεσμένο σειριακό αριθμό, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ και το 38άρι που είχε πάνω του τη στιγμή που συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα φέρεται να είναι παράνομο. Πώς περιγράφει τον 89χρονο το περιβάλλον του

Οι γείτονες τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο ενώ όπως αποκάλυψαν μιλώντας στο MEGA για χρόνια ο είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.cli

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

Είχε κάνει δωρεά σε σχολείο στο χωριό του

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών του, ο 89χρονος ήταν αρκετά επικοινωνιακός και είχε καλές σχέσεις με όλους. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

«Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα, και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».

Έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία από το στενό περιβάλλον του δράστη αποκαλύπτεται ότι είχε πάει με όπλο σε κάποιο ΙΚΑ γιατί ήταν δυσαρεστημένος με τους υπαλλήλους.

«Τον είχε ξανασυλλάβει η Αστυνομία γιατί πάλι είχε πάει με κάποιο όπλο στο ΙΚΑ».