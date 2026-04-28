Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Χερσόνησο Κρήτης, όπου ένα πεντάχρονο παιδί τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου.

Το παιδάκι, που βρισκόταν στην περιοχή με την οικογένειά του από την Ολλανδία, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεναν. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.