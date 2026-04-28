Η δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου Γ’΄ και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτήθηκε από την επίσημη υποδοχή τους στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων και στρατιωτικών αγημάτων.

Την προηγούμενη ημέρα, το βασιλικό ζεύγος είχε συναντήσει τον πρόεδρο και τη σύζυγό του σε πιο χαλαρό κλίμα, απολαμβάνοντας ένα απογευματινό τσάι στον Λευκό Οίκο. Αργότερα, παραβρέθηκαν σε garden party στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη, όπου αντάλλαξαν συνομιλίες με τους παρευρισκόμενους.

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια υποδέχτηκαν επίσημα τον βασιλιά και τη βασίλισσα με στρατιωτικές τιμές στον κήπο South Lawn του Λευκού Οίκου. Η πρώτη κυρία επέλεξε ένα κομψό λευκό σύνολο με καπέλο του Eric Javits, δημιουργία του Ralph Lauren και παπούτσια Manolo Blahnik, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της.

Η τελετή υποδοχής και οι δηλώσεις Τραμπ

Το βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε αρχικά με τις επίσημες αντιπροσωπείες των δύο χωρών και στη συνέχεια ανέβηκε στην εξέδρα, όπου πραγματοποιήθηκε χαιρετισμός με 21 κανονιοβολισμούς. Οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών παιάνισαν από τη μπάντα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος και ο βασιλιάς επιθεώρησαν τα στρατεύματα.

«Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον βασιλιά και τη βασίλισσα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας τη σημασία της επίσκεψης. Με χιούμορ πρόσθεσε: «Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα», αναφερόμενος στη βροχερή ατμόσφαιρα της Ουάσιγκτον.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών, Εμπορίου και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο, Χάουαρντ Λάτνικ και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, μαζί με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Από τη βρετανική πλευρά, παρούσα ήταν η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Οι προσωπικές αναφορές του προέδρου

Κατά την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στους γονείς του, μιλώντας για τη μητέρα του Μαίρη Μακλέοντ, που γεννήθηκε στις Εβρίδες της Σκωτίας πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. Με χιουμοριστική διάθεση, απευθύνθηκε στη σύζυγό του λέγοντας: «Ήταν παντρεμένοι για 63 χρόνια και συγγνώμη κιόλας, αν δεν σε πειράζει, αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα το φτάσουμε, αγάπη μου».

Ο πρόεδρος, που παντρεύτηκε τη Μελάνια το 2005, αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά αγάπη της μητέρας του για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, λέγοντας πως «η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

Η αναφορά στην αμερικανική ανεξαρτησία και τον Τσώρτσιλ

Στην ομιλία του, ο Τραμπ επεσήμανε την ιστορική ειρωνεία αλλά και τη σημασία του να τιμάται ένας Βρετανός μονάρχης ενόψει των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία. «Μπροστά στα μνημεία του Τζορτζ Ουάσιγκτον και του Τόμας Τζέφερσον, το να τιμάμε έναν Βρετανό βασιλιά μπορεί να φαίνεται λίγο ειρωνικό… αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ταιριαστός φόρος τιμής», είπε.

Αναφέρθηκε στους δεσμούς αίματος και αξιών που ενώνουν τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως «τα πιο δυνατά δέντρα, όπως και τα πιο ισχυρά έθνη, χρειάζονται βαθιές και δυνατές ρίζες». Τιμώντας τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, υπογράμμισε τη μακρά στρατιωτική και πολιτισμική συνεργασία ΗΠΑ και Βρετανίας, χωρίς να κάνει αναφορές στις τρέχουσες εντάσεις ή πολιτικές διαφορές.

Τέλος, μετά την ομιλία, τα δύο ζευγάρια παρακολούθησαν από το μπαλκόνι της νότιας πρόσοψης του Λευκού Οίκου τη στρατιωτική επιθεώρηση “Pass in Review”. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, σχεδόν 500 στρατιωτικοί από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων συμμετείχαν, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία.