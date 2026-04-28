Σε μια κίνηση που αντανακλά το μέγεθος των καταστροφών στις βιομηχανικές της υποδομές, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανακοίνωσε την καθολική απαγόρευση των εξαγωγών χάλυβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, η απόφαση αυτή ελήφθη ως άμεση συνέπεια της αδυναμίας των δύο κορυφαίων χαλυβουργιών της χώρας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, μετά τα σφοδρά πλήγματα που δέχθηκαν από δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στην κρίση της Μέσης Ανατολής, καθώς η σύγκρουση μεταφέρεται πλέον ανοιχτά στο πεδίο των κρίσιμων οικονομικών πόρων και των στρατηγικών βιομηχανιών.

Οι δύο μονάδες που βρέθηκαν στο στόχαστρο αποτελούν τους πυλώνες της ιρανικής βαριάς βιομηχανίας. Η εταιρεία Khuzestan Steel Company, η οποία εδρεύει στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, και η Mobarakeh Steel Company, στην επαρχία Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, είχαν ήδη προειδοποιήσει από τις αρχές Απριλίου για την ανάγκη παύσης των δραστηριοτήτων τους. Οι βομβαρδισμοί που σημειώθηκαν στα τέλη του μήνα από το Τελ Αβίβ και την Ουάσιγκτον επιδείνωσαν την κατάσταση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που καθιστούν αδύνατη την παραγωγή πλεονάσματος για τις διεθνείς αγορές.

Η απαγόρευση των πωλήσεων χάλυβα στο εξωτερικό αποτελεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διασφαλίσει τα ελάχιστα αποθέματα για την εγχώρια κατανάλωση και τις ανάγκες της εθνικής άμυνας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πίεση στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Ο χάλυβας αποτελεί ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα του Ιράν και βασική πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος, γεγονός που καθιστά το μέτρο αυτό ένα σοβαρό πλήγμα για την ήδη κλυδωνιζόμενη εθνική οικονομία. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση, καθώς η παράλυση της ιρανικής βιομηχανίας και οι περιορισμοί στο εμπόριο ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στις τιμές των μετάλλων σε παγκόσμιο επίπεδο, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας στη γεωπολιτική σκακιέρα.