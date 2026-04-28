Η Πάφος προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άλμπερτ Θελάδες, όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ισπανός τεχνικός αποχωρεί έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία συνέβαλε σε σημαντικές επιτυχίες για τον σύλλογο, με στιγμές όπως την ιστορική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Σλάβια Πράγας στο UEFA Champions League, αλλά και τη συμμετοχή της ομάδας στον τελικό Κυπέλλου τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΦΟΣ FC

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Προπονητή Albert Celades.

Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Albert Celades για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συνολική του προσφορά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα πέτυχε μια ιστορική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Slavia Praha στο UEFA Champions League, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση της φιλοσοφίας του συλλόγου, δίνοντας την ευκαιρία σε ποδοσφαιριστή από τις Ακαδημίες της ΠΑΦΟΣ FC να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο UEFA Champions League απέναντι στη Chelsea FC.

Επιπλέον, οδήγησε την ομάδα στον φετινό Τελικό Κυπέλλου.

Μαζί με τον προπονητή, αποχωρούν και 2 μέλη από το τεχνικό του επιτελείο, οι Raul Valbuena και Juanjo Del Ojo.

Η ΠΑΦΟΣ FC ευχαριστεί τον Raul και τον Juanjo για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συμβολή τους στον σύλλογο.

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».