Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και δυνατές εικόνες, η Πάφος έδειξε ξανά ότι διαθέτει χαρακτήρα και ποιότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Champions League.

Το 2-2 απέναντι στη Μονακό απέδειξε πως η κυπριακή ομάδα δεν φοβάται αντιπάλους με μεγαλύτερο ειδικό βάρος και εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, μένει πιστή στο πλάνο της και μάχεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Παρότι το γρήγορο γκολ στο 5’ θα μπορούσε να της χαλάσει όλο το πλάνο, η Πάφος έδειξε ψυχραιμία, ανέβασε στροφές και έφερε το ματς στα ίσια με τον Νταβίντ Λουίζ.

Ακόμα κι όταν ένα νέο λάθος έδωσε ξανά προβάδισμα στη Μονακό, η ομάδα δεν λύγισε. Συνέχισε να δημιουργεί, να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα και, με τον Σούνιτς, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, παραμένοντας απόλυτα μέσα στη μάχη της πρόκρισης.

Είχε προηγηθεί φυσικά η ιστορική πρώτη νίκη κόντρα στη Βιγιαρεάλ (5/11, 1-0). Πολλοί θα θεωρούσαν ότι μόνο η συμμετοχή της στη League Phase του Champions League ήταν από μόνη της υπέρβαση. Η Πάφος έμοιαζε να έχει φτάσει στο «ταβάνι» της, όμως η ίδια δεν δείχνει καθόλου… χορτασμένη. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματά της όσο και στη θέση της στη βαθμολογία, η οποία τη διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης.

Έφτασε εδώ μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια

Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 μετά τη συγχώνευση της ΑΕ Πάφου και της ΑΕ Κουκλίων. Η πορεία του άλλαξε το 2017 με την αγορά του από τον Βρετανό επιχειρηματία ουγγρορωσικής καταγωγής, Ρόμαν Ντούμποφ. Παρά την αρχική δυσπιστία προς το πρόσωπό του, κατάφερε να πείσει ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δικαίωσε τις προσδοκίες.

Το 2024 η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο και το 2025 το Πρωτάθλημα. Την ίδια περίοδο έκανε το βήμα μπροστά και στην Ευρώπη: το 2025 έφτασε έως τους «16» του Conference League και τη φετινή σεζόν βρέθηκε στη League Phase του Champions League. Ποιος ξέρει κιόλας αν θα έχει και συνέχεια το «παραμύθι» της;

Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι και οικονομικό το θέμα

Μπαίνοντας στη League Phase της διοργάνωσης των αστεριών είχε εξασφαλισμένα έσοδα στα 21.111.000 ευρώ. Οι δύο κερδισμένοι βαθμοί στη league phase με Ολυμπιακό στον Πειραιά στην πρεμιέρα και Καϊράτ την 3η αγωνιστική «έβαλαν» στο ταμείο ακόμη 1.4 εκ. ευρώ.

Η ιστορική επιτυχία επί της Βιγιαρεάλ με 1-0, η πρώτη κυπριακής ομάδας σε τελική φάση Champions League, μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, έφερε άλλα 2.1 εκατ. ευρώ, ενώ η χθεσινή ισοπαλία κόντρα στη Μονακό έφερε άλλες 700 χιλιάδες. Τα εγγυημένα έσοδα ανέρχονται ήδη στα 25.311.000 ευρώ και το «κοντέρ» συνεχίζει να γράφει. Το ποσό θα αυξηθεί – ενδεχομένως κατά πολύ – ανάλογα με τους κερδισμένους βαθμούς στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές και την τελική θέση κατάταξης στη βαθμολογία.