Η Πάφος έγραψε ιστορία, κατακτώντας την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 της Βιγιαρεάλ στο «Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης». Η ομάδα του Καρσέδο χρειάστηκε τέσσερις αγωνιστικές για να πανηγυρίσει το πρώτο της «τρίποντο», φτάνοντας στους πέντε βαθμούς και ανοίγοντας τον δρόμο για ενδεχόμενη πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Στο πρώτο μέρος η Πάφος διατήρησε την υπεροχή, περιορίζοντας την αντίπαλη ομάδα και κρατώντας την μακριά από την εστία της. Η λύση ήρθε στο 47ο λεπτό, όταν ο Λούκασεν, εκμεταλλευόμενος κόρνερ του Σέμα, πήδηξε ψηλότερα από όλους στην άμυνα των Ισπανών και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η νίκη αυτή αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή ομάδα, που μετά τις ισοπαλίες κόντρα σε Ολυμπιακό και Καϊράτ Αλμάτι, απέδειξε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί και να κερδίσει σε επίπεδο Champions League, χαρίζοντας στους φιλάθλους της αξέχαστες στιγμές στην παρθενική της παρουσία στη φάση των ομίλων.