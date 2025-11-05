Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» ταξιδεύει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη Μάλμε την Πέμπτη (6/11, 19:45) σε ένα κομβικό ματς για την πορεία των δύο ομάδων στο Europa League.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει κατακτήσει το Champions League και δύο Europa League (το ένα όταν η διοργάνωση λεγόταν Κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια). Τώρα επιστρέφει σε ευρωπαϊκό ματς για πρώτη φορά από τις 8 Δεκεμβρίου 2015, όταν κοουτσάρισε για τελευταία φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το εντυπωσιακό είναι πως τότε αντιμετώπισε ξανά τη Μάλμε. Τον Δεκέμβριο του 2015, ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, είδε την ομάδα του να συντρίβει τους Σουηδούς με 8-0 στο «Μπερναμπέου» για τους ομίλους του Champions League.