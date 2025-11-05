Ξεκίνησε με πολύ μεγάλα όνειρα η πορεία του Παναθηναϊκού στη league phase του Europa League με εκείνη τη μαγική βραδιά στην Ελβετία και την… τεσσάρα απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις. Ισως το πρώτο φετινό βράδυ που οι Πράσινοι θύμισαν και θυμήθηκαν και οι ίδιοι το ισχυρό brand name που έχουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μια νίκη η οποία έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στην πρόκληση του να προσπαθήσει και να παλέψει για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ακόμα και για μια θέση στην οχτάδα. Γρήγορα… προσγειώθηκαν οι Πράσινοι με τις δύο σερί ήττες από δύο ολλανδικές ομάδες. Αποτέλεσμα; Αύριο να δίνουν ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι τους. Σύμφωνοι, δεν είναι… τελικός και σίγουρα θα υπάρχουν περιθώρια ακόμα και αν στραβώσει κάτι. Αλλά έχει πολλά να κερδίσει η ομάδα του Μπενίτεθ αν καταφέρει να πάρει το διπλό στη Σουηδία.

Ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που δείχνει στο πρωτάθλημα και μέχρι να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις (αν επιστρέψει) ίσως θα πρέπει να δει πώς θα κρατήσει ζωντανό το όνειρο της Ευρώπης. Για να δώσει και πάλι νόημα στη σεζόν του, για να κρατήσει ζεστό τον κόσμο του, για να έχει να περιμένει μεγάλες βραδιές που μπορεί να του… φτιάξουν μια ολόκληρη σεζόν. Γιατί αυτή τη στιγμή περισσότερο έχει χαλάσει η χρονιά του, παρά υπάρχει ανυπομονησία για τα επόμενα. Αλλά η Ευρώπη είναι μια διαφορετική κουβέντα και πάντα θα είναι, ιδιαίτερα για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός που την κουβαλάει στο dna του.

Η δε παρουσία του Μπενίτεθ του δίνει ένα διαφορετικό κύρος όταν βγαίνει από τα σύνορα: ο ισπανός προπονητής έχει τον σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, είναι αναγνωρίσιμος παντού και μόνο να κερδίσει έχει ο Παναθηναϊκός σε τέτοιου είδους παιχνίδια από τον νέο του τεχνικό. Η… αύρα του και μόνο μπορεί να φέρει επιτυχίες και ο Παναθηναϊκός οφείλει να δει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια πιο σοβαρά από ποτέ τα τελευταία χρόνια.