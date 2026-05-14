Ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται αυτή την εβδομάδα προς την Κίνα. Αν η λίστα των καλεσμένων του αποτελεί κάποια ένδειξη, θέλει να συζητήσει για θέματα τεχνολογίας με τον Σι Τζινπίνγκ, ίσως για μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος των SpaceX και Tesla, Ιλον Μασκ, θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλοι προσκεκλημένοι από τον χώρο της τεχνολογίας είναι η νεοδιορισμένη πρόεδρος της Meta, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, ο Σαντζάι Μεχρότρα, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας μνήμης υπολογιστών Micron, ο Τσακ Ρόμπινς, διευθύνων σύμβουλος του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Cisco και ο Κριστιάνο Αμον, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστριας ημιαγωγών Qualcomm, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia – ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον Τραμπ αλλά επέκρινε τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πωλήσεις μικροτσίπ προς την Κίνα σε συνέντευξη τον Απρίλιο, λέγοντας ότι δεν ήθελε μια «νοοτροπία ηττημένου» να κοστίσει στις ΗΠΑ το προβάδισμά τους στην τεχνητή νοημοσύνη – δεν θα συνοδεύσει τον πρόεδρο.

Με τον Κουκ, ο Τραμπ πιθανότατα θέλει επίσης να φέρει ένα φιλικό και οικείο πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος. Το iPhone 17 της Apple έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο στην Κίνα, ενισχύοντας τα τριμηνιαία κέρδη της εταιρείας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Apple εξακολουθεί να κατασκευάζει τα περισσότερα προϊόντα της στην Κίνα, αν και έχει μεταφέρει σημαντικό ποσοστό αυτών των δραστηριοτήτων στην Ινδία και το Βιετνάμ. Στην ανακοίνωση της Apple για τη συνταξιοδότηση του Κουκ, η εταιρεία τόνισε τις διπλωματικές του ικανότητες και ανέφερε ότι στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνεται η διαχείριση σχέσεων με ηγέτες ανά τον κόσμο, οπότε επισκέψεις όπως αυτή ενδέχεται να αποτελέσουν βασικό μέρος του μελλοντικού του προγράμματος.

Το αν το ταξίδι του Τραμπ θα οδηγήσει σε καταιγισμό τεχνολογικών συμφωνιών, όπως συνέβη με την επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή τον Μάιο του 2025, μένει να φανεί. Ομως, ενώ ο Τραμπ παρουσιάζει τους καλύτερους και λαμπρότερους επιχειρηματίες των ΗΠΑ – προϊόντα της «απαλλαγμένης παρεμβάσεων» πολιτικής του για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας – η κυβέρνησή του υιοθετεί στοιχεία από την πιο αυστηρή προσέγγιση της Κίνας απέναντι στην ΤΝ. Οι κινεζικοί νόμοι απαιτούν από τις εταιρείες ΤΝ να υποβάλλουν τα μοντέλα τους στο Πεκίνο για έλεγχο τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς την πολιτική τους ευαισθησία, προβλέποντας απαγόρευση δημιουργίας περιεχομένου που το Πεκίνο θεωρεί απαράδεκτο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Λευκός Οίκος εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στο έργο των κορυφαίων εργαστηρίων ΤΝ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εκτελεστικού διατάγματος που θα απαιτεί από τις εταιρείες ΤΝ να υποβάλλουν τα νεότερα μοντέλα τους προς αξιολόγηση από τον Λευκό Οίκο. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει συμφωνίες με αυξανόμενο αριθμό μεγάλων παικτών του κλάδου για ελέγχους εθνικής ασφάλειας στις τελευταίες κυκλοφορίες τους, συμπεριλαμβανομένων των Google DeepMind, Microsoft και xAI την περασμένη εβδομάδα. Οι αξιολογήσεις θα διεξάγονται από το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (CAISI), το οποίο αποτελεί μέρος του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου. Η αντιπαράθεση του Πενταγώνου με την Anthropic συνεχίζεται στα δικαστήρια, λόγω των επιφυλάξεων της νεοφυούς εταιρείας σχετικά με τη στρατιωτική χρήση αλλά και επειδή η εταιρεία έχει χαρακτηριστεί κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει ζητήσει από την Anthropic να μην επεκτείνει την πρόσβαση στο ισχυρό μοντέλο της Mythos, που επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια, πέρα από τον αρχικό κατάλογο συνεργατών της, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal».