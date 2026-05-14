Το πιο δημοφιλές νέο ανάγνωσμα του 2026 μπορεί κάλλιστα να είναι «Το Μυστικό Ημερολόγιο του Γκρεγκ Μπρόκμαν, 38 ετών». Τα έχει όλα: δισεκατομμυριούχους που διαπληκτίζονται, δολοπλόκους διευθύνοντες συμβούλους και έναν ίσως κάπως αναξιόπιστο αφηγητή. Δεν θα το βρείτε στη βιβλιοθήκη, αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε τον Μπρόκμαν, συνιδρυτή και πρόεδρο της OpenAI, να αναγκάζεται να διαβάσει τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια δυνατά στο δικαστήριο.

Ιδού το παρασκήνιο: Ο Ιλον Μασκ βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τον Μπρόκμαν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Αλτμαν. Ο Μασκ, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της OpenAI, κατηγορεί τους δύο άνδρες ότι παραβιάζουν την ιδρυτική συμφωνία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης μετατρέποντάς την σε κερδοσκοπική οντότητα. Εν τω μεταξύ, ο Αλτμαν και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ο Μασκ είναι απλώς ενοχλημένος που δεν έχει τον έλεγχο της εταιρείας και θέλει να μειώσει τον ανταγωνισμό του.

Χάρη στον Μασκ, ο Μπρόκμαν κρατούσε ημερολόγιο κατά τη διάρκεια των ετών ίδρυσης της εταιρείας. Αυτό έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης. Σε απόσπασμα που παρουσιάζεται έντονα, ο Μπρόκμαν γράφει: «Τι θα με οδηγήσει οικονομικά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια;». Ενα άλλο απόσπασμα που έχει έλθει στη δημοσιότητα λέει: «Θα ήταν λάθος να κλέψουμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό από τον [Μασκ] για να τον μετατρέψουμε σε εταιρεία χωρίς αυτόν. Αυτό θα ήταν κάτι το ηθικά χρεοκοπημένο. Και στην πραγματικότητα δεν είναι ηλίθιος».

Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδική στη διαχείριση του εγκλήματος, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι υπάρχουν ορισμένες σκέψεις που δεν πρέπει να μοιράζεστε με το Dear Diary. Ακόμα και οι συνάδελφοι του Μπρόκμαν στον τομέα της τεχνολογίας είναι άναυδοι με το ημερολόγιό του.

Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να τηρούν ημερολόγια που να καταγράφουν πιθανώς προβληματικές εταιρικές κινήσεις. Ωστόσο, εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το ChatGPT ως ένα είδος θεραπευτή ή ψηφιακού κουτιού εξομολόγησης. Ενα μέρος για να μοιράζονται ιδιωτικές ή ημιτελείς σκέψεις. «Μέσα στην επόμενη δεκαετία», δήλωσε ένας δικηγόρος στο Axios, «το ισοδύναμο του ημερολογίου θα αποτελεί τη βασική ανακάλυψη (στοιχείων) σε κάθε μεγάλη δικαστική διαμάχη στελεχών στη χώρα».

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε ένα chatbot με τα μυστικά σας, επειδή, όπως δείχνουν αρκετές πρόσφατες υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης μιας όπου ένας πρώην αθλητής του NFL φέρεται να ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT αφού σκότωσε την κοπέλα του), οι συνομιλίες με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι παραδεκτές στο δικαστήριο. Ακόμα κι αν δεν αναμένετε κανένα νομικό πρόβλημα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με την κοινοποίηση των ευαίσθητων πληροφοριών σας: οι περισσότερες συνομιλίες με chatbot δεν είναι ιδιωτικές και μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον και να κοινοποιηθούν σε άλλους ανθρώπους. Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης σας δεν είναι ψυχίατρος – είναι καταδότης.