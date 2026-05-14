Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία αποφάσισε την προφυλάκιση για δύο μήνες του Αντρίι Γέρμακ, πρώην κορυφαίου συμβούλου και στενού συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ορίζοντας εγγύηση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γέρμακ, που μέχρι την απομάκρυνσή του από το προεδρικό περιβάλλον τον περασμένο Νοέμβριο θεωρούνταν ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της χώρας, κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς και ξέπλυμα περίπου 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω πολυτελούς κατασκευαστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν διαθέτω αυτά τα χρήματα. Τώρα ο δικηγόρος μου θα προσπαθήσει να βρει βοήθεια από φίλους για να συγκεντρωθεί το ποσό της εγγύησης», δήλωσε σε Ουκρανούς δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση και να παραμείνει στην Ουκρανία. «Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και θα μείνω στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος του Γέρμακ και οι κατηγορίες

Ως επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, ο Γέρμακ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ουκρανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία. Συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις κρίσιμες επαφές με ξένους ηγέτες, από την Ουάσινγκτον έως τις Βρυξέλλες.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα τις κατηγορίες εις βάρος του. Αν και οι ερευνητές δεν κατονόμασαν επισήμως τον Γέρμακ, ανέφεραν ότι η υπόθεση συνδέεται με την αποκαλούμενη «επιχείρηση Midas», ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορά την κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στον στενό κύκλο του Ζελένσκι, καθώς η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τον Ουκρανό πρόεδρο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Τσερνίσοφ. Και οι δύο κατηγορήθηκαν πέρυσι για διαφθορά, απορρίπτοντας επίσης τις κατηγορίες, ενώ ο Μίντιτς φέρεται να διέφυγε στο Ισραήλ μία ημέρα πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Η έρευνα και οι περιοριστικοί όροι

Καθώς η έρευνα διευρυνόταν, ο Ζελένσκι απομάκρυνε τον Γέρμακ από τη θέση του την ίδια ημέρα που οι αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του. Σύμφωνα με το NABU, τα μέλη του φερόμενου κυκλώματος ξέπλεναν κρατικά κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων χρημάτων της κρατικής εταιρείας Energoatom, μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα.

Σε περίπτωση που ο Γέρμακ καταβάλει την εγγύηση, θα υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά για ανάκριση, να ενημερώνει τις αρχές για τον τόπο διαμονής του και να μην εγκαταλείπει το Κίεβο χωρίς άδεια των ερευνητών. Επιπλέον, θα πρέπει να παραδώσει τα διαβατήριά του και να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

Η προεδρία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να προβεί σε κανένα σχόλιο όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.