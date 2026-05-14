Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν «σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Όπως μετέδωσε το Fox News, ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο Χάνιτι ανέφερε επίσης ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing.

Η συνέντευξη του Τραμπ με τον Χάνιτι μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίσκεψής του στην Κίνα και θα προβληθεί την Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Συνεργασία ΗΠΑ – Κίνας και θέματα ενέργειας

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας και της πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

From the Bilateral Meeting in Beijing: President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της ροής πρόδρομων χημικών ουσιών για τη φαιντανύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα Στενά του Ορμούζ και η στάση απέναντι στο Ιράν

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνεουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ροή ενέργειας. Ο Σι εξέφρασε την αντίθεσή του στη στρατιωτικοποίησή του και έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου.

Παράλληλα, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.