Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ Πύργος από τη ΔΕΑΒ, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση με τη Ζάκυνθο, η οποία οδηγήθηκε σε διακοπή.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της 10ης Μαΐου για την 4η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής, όταν οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν μπουκάλια προς τους ποδοσφαιριστές της Ζακύνθου την ώρα των πανηγυρισμών τους.

Από τα αντικείμενα τραυματίστηκε στο κεφάλι ο Μιχάλης Μπαστακός, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών και τη διακοπή του αγώνα.

Παράλληλα, οι δύο δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις αναφορές συμβάντων των αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961, στις 10/5/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, για την 4η αγωνιστική της 3ης φάσης του 2ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα, στο 78ο λεπτό αυτού, με την επίτευξη τέρματος από τη φιλοξενούμενη ομάδα (ισοφάριση σε 1-1), καθ΄ ον χρόνον οι ποδοσφαιριστές της πανηγύριζαν στο ύψος της θύρας (1) του Σταδίου, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από την εν λόγω θύρα, εκτόξευσαν εναντίον τους, εντός του αγωνιστικού χώρου, δέκα έως δεκαπέντε (10-15) πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος, με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να κτυπήσει τον ποδοσφαιριστή της «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Μιχαήλ Μπαστακό του Δημητρίου, στο κεφάλι,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 18/2026 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού.

Σημειώνεται ότι σε βάρος δύο (2) ταυτοποιηθέντων δραστών που προέβησαν σε ρίψεις, θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν.5224/2025.