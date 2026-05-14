Ακόμη ένα για το τέλος… Ένα ματς το οποίο θα καθορίσει την τελική κατάταξη του Άρη στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (17/05) κόντρα στον Λεβαδειακό ρίχνει την αυλαία της σεζόν και ήδη βρίσκεται σε πρώτο πλάνο από σήμερα για τους Θεσσαλονικείς.

Μία προετοιμασία η οποία ξεκίνησε με απουσίες και εκείνες που… καίνε να εντοπίζονται στο κέντρο της άμυνας.

Πριν το χθεσινό ματς στον Βόλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε ως δεδομένο ότι δεν υπολογίζει τον Φαμπιάνο για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Το πρόβλημα, ωστόσο., έγινε μεγαλύτερο με τον τραυματισμό του Νόα Σούντμπεργκ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Σουηδός στόπερ τραυματίστγηκε μόνος του σε ανύποπτη στιγμή και υπάρχουν φόβοι για διάστρεμμα. Μάλιστα σήμερα ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και φαντάζει δύσκολο να προλάβει το επερχόμενο ματς.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γρηγορίου έχει μόνο τον Λίντσεϊ Ρόουζ ως επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Τυπικά υπάρχει και ο Κάμτσης, ο οποίος ωστόσο παίζει αύριο στον τελικό του Κυπέλλου με την Κ-19 στο Αγρίνιο, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μία λύση ανάγκης είναι η οπισθοχώρηση του Χόνγκλα στα στόπερ, έχοντας παρελθόν στη θέση. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα είναι δεδομένο και ο προπονητής του Άρη έχει μόλις λίγα 24ωρα για να το διαχειριστεί.