Αμερικανικές ογκολογικές κλινικές σπεύδουν να εντάξουν ασθενείς τους σε πρόγραμμα για ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο φάρμακο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που ανέπτυξε η εταιρεία Revolution Medicines, ενόψει της επίσημης έγκρισης από τον FDA.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το πρόγραμμα την 1η Μαΐου, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Revolution ότι το χάπι daraxonrasib χορηγούμενο μία φορά την ημέρα διπλασίασε τα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Όπως σημειώνει το Reuters, πρόκειται για έναν από τους πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου, με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης.

Η εταιρεία είχε ζητήσει από τον FDA άδεια να διαθέσει το φάρμακο δωρεάν σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία, αλλά η νόσος παρουσίασε μετάσταση.

Αγώνας δρόμου για συμμετοχή στο πρόγραμμα

«Το κοινό έμαθε για την ανακοίνωση του FDA και υπάρχουν πολλά αιτήματα από ασθενείς να μπουν στο πρόγραμμα», δήλωσε ο Δρ Ντάνιελ Κινγκ, ογκολόγος στο Zuckerberg Cancer Center του Northwell Health. «Όλα τα κέντρα καρκίνου προσπαθούν να βρουν τρόπους συνεργασίας με τα δικά μας ιδρύματα, “ανοίγοντας” τα πρωτόκολλα για να παρέχουν πρόσβαση», πρόσθεσε.

Οι ογκολόγοι προειδοποιούν ότι η έγκριση και η διαχείριση του προγράμματος απαιτούν χρόνο και σημαντικούς πόρους από τα κέντρα καρκίνου.

Το φάρμακο ήταν ένα από τα πρώτα προϊόντα που έγιναν δεκτά από τον FDA πέρυσι στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας ταχείας αξιολόγησης. Αναμένεται να λάβει πλήρη έγκριση μέσα σε ένα ή δύο μήνες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ελπίδες για παράταση ζωής

Το χάπι στοχεύει σε γενετική μετάλλαξη που εντοπίζεται περίπου στο 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Σε κλινική δοκιμή απέδειξε ότι παρατείνει τη μέση επιβίωση των ασθενών σε 13,2 μήνες, έναντι 6,7 μηνών για όσους υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

«Ο διπλασιασμός της επιβίωσης σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα», δήλωσε ο Δρ Γκούλαμ Μαντζό, συνδιευθυντής του Κέντρου Παγκρέατος στο Columbia/New York-Presbyterian. «Δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά πιστεύω ότι αυτό το φάρμακο είναι μια νέα σημαντική ανακάλυψη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε θεμέλια», υπογράμμισε.

Ωστόσο, η πρόσβαση στο νέο φάρμακο δεν είναι τόσο απλή όσο η έκδοση μιας συνταγής. «Οι ασθενείς έχουν ήδη ενημερωθεί από το δελτίο τύπου και έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν», ανέφερε ο Δρ Βίνσεντ Τσανγκ, ειδικός στον καρκίνο του παγκρέατος στο City of Hope. «Η πρόκληση τώρα είναι το πώς θα προχωρήσουμε».