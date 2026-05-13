Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκεται η Ηλιούπολη, μετά την τραγική είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας ανήλικης.

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας προς την οικογένεια της άτυχης 17χρονης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πένθος αποτελεί ένδειξη συλλογικής οδύνης και σεβασμού.

Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος, η περίοδος πένθους θα διαρκέσει από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Κατά τη διάρκειά της, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του πένθους, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 17χρονης, ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης.