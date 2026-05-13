Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών της και την ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία, όπως τόνισε, θα μπορούν να υπερνικήσουν όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να αναπτύξει τον νέο πύραυλο Sarmat. Το σύστημα αυτό, όπως σημείωσε, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.