Αρχαιολογική ανακάλυψη στην κεντρική Κίνα φέρνει στο φως νέα δεδομένα για την ανθρώπινη εξέλιξη. Λίθινα εργαλεία που εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Λινγκτζίνγκ (Lingjing) χρονολογούνται πριν από 146.000 χρόνια, δηλαδή περίπου 20.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν έως σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Field Museum στο Σικάγο.

«Οι άνθρωποι συχνά φαντάζονται τη δημιουργικότητα ως κάτι που ανθίζει σε καλές εποχές», δήλωσε ο Γιουτσάο Ζάο (Yuchao Zhao) από το Field Museum. «Το γεγονός ότι αυτά τα λίθινα εργαλεία κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας σκληρής Εποχής των Παγετώνων αφηγείται μια διαφορετική ιστορία. Οι δύσκολοι καιροί μπορούν να μας αναγκάσουν να προσαρμοστούμε», πρόσθεσε.

Η νέα χρονολόγηση προέκυψε μέσω μέτρησης της αναλογίας ουρανίου και θορίου σε κρυστάλλους ασβεστίτη που βρέθηκαν μέσα σε οστά ζώων, δίπλα στα εργαλεία. Η φυσική μετατροπή του ουρανίου σε θόριο λειτουργεί ως «φυσικό ρολόι», αποκαλύπτοντας την ηλικία των ευρημάτων με ακρίβεια.

Τα εργαλεία αποδίδονται στον Homo juluensis, έναν εξαφανισμένο συγγενή του ανθρώπου, ο οποίος θεωρείται ότι είχε περιορισμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Ωστόσο, η ανάλυση των δισκοειδών πυρήνων λίθου δείχνει ότι η διαδικασία κατασκευής ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και απαιτούσε λεπτομερή γνώση των ιδιοτήτων της πέτρας και της μηχανικής των θραύσεων.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παραγωγή απολεπισμάτων, αλλά για μια τεχνολογία που απαιτούσε σχεδιασμό, ακρίβεια και κατανόηση», σημείωσε ο Ζάο. «Συνολικά, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει μια πολύ πιο πλούσια ιστορία καινοτομίας, ευφυΐας και ανθρώπινης εξέλιξης στην Ανατολική Ασία», κατέληξε.