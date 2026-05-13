Τα λείψανα τεσσάρων ακόμη ναυτών της ιστορικής Αποστολής Franklin ταυτοποιήθηκαν μέσω ανάλυσης DNA και σύγκρισης με ζώντες απογόνους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Live Science.

Η αποστολή, υπό την ηγεσία του Sir John Franklin, απέπλευσε από την Αγγλία το 1845 με δύο πλοία, αναζητώντας θαλάσσιο πέρασμα μέσω της Αρκτικής που θα συνέδεε τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Μέχρι το 1848, και οι 129 άνδρες του πληρώματος είχαν χαθεί.

Μεταξύ των ταυτοποιημένων είναι ο ναύτης William Oren, ο David Young, ναύτης πρώτης τάξης, και ο John Bridgens, υπηρέτης αξιωματικού, όλοι μέλη του πληρώματος του HMS Erebus. Οι τρεις άνδρες πέθαναν στον Κόλπο Έρεμπους.

Ο τέταρτος, ο Harry Peglar, ήταν καπετάνιος του Foretop στο HMS Terror. Το σώμα του βρέθηκε περίπου 125 μίλια μακριά από το σημείο όπου τα παγωμένα πλοία είχαν εγκαταλειφθεί, γεγονός που δείχνει ότι είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν πεθάνει μόνος. Έγγραφα που του ανήκαν εντοπίστηκαν το 1859 πάνω σε άλλο σώμα.

«Για τους ζώντες απογόνους, αυτά τα ευρήματα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες και τις τοποθεσίες θανάτου των συγγενών τους, καθώς και για τις ταυτότητες ορισμένων συντρόφων τους», δήλωσε ο Douglas Stenton του Πανεπιστημίου του Waterloo.

Τα επιστημονικά άρθρα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Journal of Archaeological Science: Reports και Polar Record. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων της αποστολής Franklin περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα “Grim Evidence from the Arctic”, μία από τις κορυφαίες ανακαλύψεις του 2024 σύμφωνα με το περιοδικό Archaeology.